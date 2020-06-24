Трамп предложил назвать новый коронавирус "Кунг-флю"

The President uses the term “Kung Flu” again and says “COVID, COVID-19, COVID, I said what’s the 19. COVID-19, some people can’t explain the 19.” pic.twitter.com/9tD6dC8aGB — Acyn Torabi (@Acyn) June 23, 2020

Президент США Дональд Трамп придумал новое название для коронавируса, на предвыборном митинге в штате Аризона он предложил именовать его "Ухань" или "Кунг-флю".

— Я могу дать имя [коронавирусу] — "Ухань", "Кунг-флю". Кто-то называет "китайским гриппом", — сказал американский лидер.

Название "Кунг-флю" образовано от китайского единоборства кунг-фу и слова flu, что в переводе с английского означает "грипп". Новое слово даёт намёк на происхождение инфекции в КНР.

Трамп добавил, что название CoViD-19, особенно цифра в его наименовании, непонятно людям, никто не может объяснить, что это значит. Глава Белого дома несколько раз повторил название "Кунг-флю", чем вызвал бурный смех своих сторонников.

В Сети, однако, шутку не восприняли. Трамп несколько раз упомянул коронавирус именно в контексте Китая. На фоне волны протестов в США подобные заявления были расценены как очередное проявление расизма.

Кроме того, пользователи "Твиттера" оценили высказывание как глупое и посоветовали президенту выучить цифры или выпустить книжку с картинками, чтобы понять, что же означает "19". Американцы разочарованы значительной поддержкой, которую действующий президент получает во время предвыборной кампании в США.