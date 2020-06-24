Болтон заявил, что написал скандальную книгу по памяти

Экс-советник президента США Джон Болтон заявил, что писал свои мемуары The Room Where It Happened: A White House Memoir ("Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме") по памяти и уничтожил все документы после отставки.

— Я наделён достаточно хорошей памятью. Я не забирал с собой никаких записей после ухода из Белого дома, — подчеркнул он в интервью телеканалу Fox News в ответ на вопрос, как ему удалось воспроизвести цитаты официальных лиц.

Болтон добавил, что идея написать мемуары пришла ему ещё в период работы в администрации Дональда Трампа. Он отметил, что все его записи были сожжены сразу после его ухода. При этом Болтон считает, что среди них не было документов, которые стоило бы сохранить в государственном архиве.

Экс-советник также назвал причину своего ухода с должности. Он отметил, что решение зрело давно, но последней каплей стало предложение Дональда Трампа пригласить представителей движения "Талибан"* в загородную резиденцию Кэмп-Дэвид для обсуждения мира в Афганистане.

Болтон подчеркнул, что подготовил прошение об отставке заранее, поскольку считал политику американского лидера неверной. Однако он отметил, что не сожалеет о своём пребывании в Белом доме.

— Я сделал всё, что мог, и, если бы была возможность, я бы сделал это снова. Я уверен, что совершил много ошибок, хотелось бы, чтобы я мог исправить их в ретроспективе. Но думаю, что тот вариант безопасности для Америки, который я защищаю, — это ключевая линия Республиканской партии, и моё разочарование в том, что Трамп находится так далеко за её пределами, — заключил экс-советник.

Напомним, громкий скандал в США разразился вокруг предстоящего выхода книги экс-советника Трампа Джона Болтона. В ней он раскрывает ряд спорных моментов деятельности американского лидера. Так, он заявил, что президент поинтересовался, входит ли Финляндия в состав России, умолял руководителя КНР Си Цзиньпина о помощи с переизбранием, огласке были преданы некоторые другие неприятные откровения. Ранее Минюст США подал иск в Федеральный суд округа Вашингтон с требованием запретить публикацию этих мемуаров. А директор нацразведки США увидел в книге угрозу нацбезопасности страны. Тем не менее судья разрешил выход книги.