Эксперт объяснил, нужно ли чистить файлы cookies в телефоне и компьютере

IT-эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев объяснил, как работает хранилище данных о предыдущих действиях – cookies, и нужно ли удалять эти файлы с компьютера и смартфона.

По его словам, в целом cookies вполне безопасны, поскольку не взаимодействуют с операционной системой, а информация шифруется и передаётся по специальным каналам. Фиксируются данные авторизации, дата и время посещения, текст, который вводился на сайте, например номер телефона или адрес электронной почты, ранее просмотренные страницы, IP-адреса, а также настройки языка и шрифта.

IT-специалист напомнил, что в файлах могут храниться логины, пароли, платёжные данные, поэтому есть риск их утечки к злоумышленникам. Поэтому, отметил Николаев, лучше внимательно относиться к собственной безопасности и удалять их.

Также хранилище стоит чистить при совершении онлайн-покупок в сервисах, где в личном кабинете содержится платёжная информация. Николаев отметил, что с развитием технологий сайты собирают сведения о покупках и потом заваливают пользователя огромным количеством контекстной рекламы. Чтобы этого избежать, стоит удалить данные о том, что именно добавлялось в корзину.

Эксперт добавил, что cookies перегружают память устройства, поэтому хотя бы раз в месяц нужно освобождать место, чтобы устройство работало корректно.

- Со временем cookies накапливаются и могут занимать гигабайты на жёстком диске, лишая возможности пользоваться устройством "на полную". Причём, они могут быть как временными, так и постоянными. Какие из них использовать, решают сами разработчики. Именно поэтому на одних ресурсах мы вынуждены вводить пароль заново, даже если закрыли сайт всего лишь 10 минут назад, тогда как другие сайты запоминают нас "навсегда" и больше не требуют авторизации, - пояснил он агентству "Прайм".

В заключении Николаев отметил, что полностью отключать хранение данных не стоит, поскольку помимо комфорта может пострадать и функциональность. Например, автоматическое введение паролей на некоторых сайтах хранится именно в cookies, и это позволяет многим пользователям не заполнять поля вручную каждый раз.