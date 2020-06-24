Лидер "автономной зоны" в Сиэтле рассказал о целях протестующих

Лидер "Автономной зоны Капитолийского холма" (CHAZ) в Сиэтле Дэвид Льюис заявил, что демонстранты, захватившие несколько улиц, не имели планов отделиться от США.
— Даже той ночью, когда территория была освобождена, пара организаторов вернулись на бейсбольное поле (район сбора протестующих. — Прим. Лайфа) и объяснили, что мы ни в коем случае не отделяемся от Америки, ни в коем случае не отделяемся от города, что это организованный протест, цель которого — положить конец полицейской жестокости, — цитирует Льюиса РИА "Новости".
Он отметил, что название захваченной территории — "Автономная зона Капитолийского холма" — придумал один из участников движения анархистов. Льюис отметил, что это не было согласовано и организаторы не разделяют данных взглядов.
В ближайшее время, по словам лидера CHAZ, протестующие вновь встретятся с местными властями для обсуждения требований и сроков их выполнения. Он отметил, что демонстранты намерены говорить с мэром города Дженни Дуркан каждую неделю.
Льюис также сообщил, что не знает о наличии среди протестующих членов радикальной группировки "Антифа", которую президент страны Дональд Трамп объявил террористической организацией.
По его мнению, демонстрантов объединяют вера, понимание и убеждение в том, что полицейской жестокости в стране должен наступить конец.
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Напомним, протестующие заняли несколько центральных улиц Сиэтла. Полицейские получили приказ покинуть этот район, чтобы снизить уровень напряжённости. Трамп заявил, что Сиэтл захватили "внутренние террористы". Он потребовал от местных властей остановить "этих безобразных анархистов", иначе сделает это сам.