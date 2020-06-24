Лидер "автономной зоны" в Сиэтле рассказал о целях протестующих

Лидер "Автономной зоны Капитолийского холма" (CHAZ) в Сиэтле Дэвид Льюис заявил, что демонстранты, захватившие несколько улиц, не имели планов отделиться от США.

— Даже той ночью, когда территория была освобождена, пара организаторов вернулись на бейсбольное поле (район сбора протестующих. — Прим. Лайфа) и объяснили, что мы ни в коем случае не отделяемся от Америки, ни в коем случае не отделяемся от города, что это организованный протест, цель которого — положить конец полицейской жестокости, — цитирует Льюиса РИА "Новости".

Он отметил, что название захваченной территории — "Автономная зона Капитолийского холма" — придумал один из участников движения анархистов. Льюис отметил, что это не было согласовано и организаторы не разделяют данных взглядов.

В ближайшее время, по словам лидера CHAZ, протестующие вновь встретятся с местными властями для обсуждения требований и сроков их выполнения. Он отметил, что демонстранты намерены говорить с мэром города Дженни Дуркан каждую неделю.

Льюис также сообщил, что не знает о наличии среди протестующих членов радикальной группировки "Антифа", которую президент страны Дональд Трамп объявил террористической организацией.

По его мнению, демонстрантов объединяют вера, понимание и убеждение в том, что полицейской жестокости в стране должен наступить конец.