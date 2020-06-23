Адвокат рассказал о сдвигах в процессе обмена Ярошенко и Бута

Адвокат Алексей Тарасов, представляющий интересы находящихся в тюрьмах США россиян Константина Ярошенко и Виктора Бута, сообщил о сдвигах в процессе обсуждения обмена заключённых.
— Пока для прессы нет громких объявлений, но да, там есть определённые подвижки, — цитирует Тарасова РИА "Новости".
Юрист уточнил, что переговоры находятся на стадии обсуждения. По его словам, в судьбе Бута и Ярошенко назревает "хорошая перспектива".
При этом Тарасов отметил, что не знает, как будет выглядеть возможный обмен.
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Напомним, Виктора Бута задержали в Таиланде в 2008 году и экстрадировали в США. Там он был приговорён к 25 годам тюрьмы за то, что якобы планировал убийства американцев. В конце прошлого года сообщалось, что россиянина могут перевести в тюрьму с более мягким режимом благодаря хорошему поведению, но 14 января без объяснения причин его направили в спецблок сверхстрогого режима, предназначенный для террористов.
Лётчик Константин Ярошенко отбывает тюремное заключение в США с 2011 года. Он был приговорён к 20 годам по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Свою вину он отрицает и считает дело полностью сфабрикованным. Мужчина неоднократно подавал прошения об освобождении из-за ухудшения здоровья, но получал отказ.