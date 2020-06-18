Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 июня 2020, 06:07

Адвокат заявил, что Россия может обменять нескольких американских заключённых на Ярошенко и Бута

Виктор Бут, Пол Уилан, Константин Ярошенко. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Из личного архива жены В. Бута Аллы Бут / Антон Новодережкин / Валерий Матыцин

Виктор Бут, Пол Уилан, Константин Ярошенко. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Из личного архива жены В. Бута Аллы Бут / Антон Новодережкин / Валерий Матыцин

Без вмешательства президентов РФ и США процесс может затянуться надолго, поскольку официальной процедуры "обмена" не существует.

В обмене Виктора Бута и Константина Ярошенко на американца Пола Уилана могут принять участие и другие граждане США. Об этом рассказал "Известиям" адвокат россиян Алексей Тарасов.

Захарова рассказала о возможности обмена Уилана на Ярошенко или Бута
Захарова рассказала о возможности обмена Уилана на Ярошенко или Бута

Мне бы хотелось, чтобы как можно скорее россияне оказались на свободе. Когда мы говорим о передаче россиян, вовсе необязательно, что это передача один на один или что исключительно Пол Уилан будет передан США. В российских тюрьмах сейчас больше одного американца, то есть это может быть "обмен" несколькими заключёнными, пояснил юрист.

Он отметил, что официально процедуры обмена как таковой не существует, однако возможны три варианта. Первый — если президент Соединённых Штатов подпишет указ о помиловании, во втором случае аналогично может поступить Федеральное бюро тюрем, если будет существовать угроза здоровью. Адвокат подчеркнул, что этот вариант вполне вероятен, поскольку ситуация в мире поменялась из-за пандемии коронавируса.

Администрация тюрьмы в США отказала лётчику Ярошенко в досрочном освобождении
Администрация тюрьмы в США отказала лётчику Ярошенко в досрочном освобождении

Третий случай — передача по конвенции, предполагающая, что заключённый отбудет срок у себя на родине. Тарасов отметил, что Ярошенко отказали в этом после подачи заявления, а повторное разрешено подавать только через два года. Однако российский Минюст может передать запрос о возвращении гражданина РФ на родину по дипломатическим каналам. Что же касается Бута, у него уже прошёл установленный срок с момента предыдущего прошения, но пока он не подавал новое.

"Мы в панике". Жена Бута сообщила, что он уже неделю не выходит на связь
"Мы в панике". Жена Бута сообщила, что он уже неделю не выходит на связь

По словам адвоката, без вмешательства глав государств и министров иностранных дел бюрократическая волокита может затянуться надолго. Как только появится практическая заинтересованность, будут предприняты все усилия по возвращению мужчин домой. Он добавил, что замминистра иностранных дел Сергей Рябков ещё в прошлом году говорил, что Россия готова обменять находящихся в местах лишения свободы американцев.

Помпео потребовал немедленно освободить Пола Уилана
Помпео потребовал немедленно освободить Пола Уилана

Напомним, российский лётчик Константин Ярошенко отбывает тюремное заключение в США с 2011 года. Он был приговорён к 20 годам по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Свою вину он отрицает и считает дело полностью сфабрикованным. Мужчина неоднократно подавал прошения об освобождении из-за ухудшения здоровья, но получал отказ.

Виктора Бута задержали в Таиланде в 2008 году и экстрадировали в США. Там он был приговорён к 25 годам тюрьмы за то, что якобы планировал убийства американцев. В конце прошлого года появилась информация, что россиянина могут перевести в тюрьму с более мягким режимом благодаря хорошему поведению, но 14 января без объяснения причин его направили в спецблок сверхстрогого режима, предназначенный для террористов.

Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года при "проведении шпионской акции". Также у него нашли документы, содержащие гостайну. Российский суд приговорил его к 16 годам колонии. В своём последнем слове американец заявил, что намерен обжаловать приговор.

BannerImage
Дарья Хомякова
  • Новости
  • Константин Ярошенко
  • Виктор Бут
  • США
  • В мире
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar