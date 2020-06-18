Адвокат заявил, что Россия может обменять нескольких американских заключённых на Ярошенко и Бута

Без вмешательства президентов РФ и США процесс может затянуться надолго, поскольку официальной процедуры "обмена" не существует.

В обмене Виктора Бута и Константина Ярошенко на американца Пола Уилана могут принять участие и другие граждане США. Об этом рассказал "Известиям" адвокат россиян Алексей Тарасов.

— Мне бы хотелось, чтобы как можно скорее россияне оказались на свободе. Когда мы говорим о передаче россиян, вовсе необязательно, что это передача один на один или что исключительно Пол Уилан будет передан США. В российских тюрьмах сейчас больше одного американца, то есть это может быть "обмен" несколькими заключёнными, — пояснил юрист.

Он отметил, что официально процедуры обмена как таковой не существует, однако возможны три варианта. Первый — если президент Соединённых Штатов подпишет указ о помиловании, во втором случае аналогично может поступить Федеральное бюро тюрем, если будет существовать угроза здоровью. Адвокат подчеркнул, что этот вариант вполне вероятен, поскольку ситуация в мире поменялась из-за пандемии коронавируса.

Третий случай — передача по конвенции, предполагающая, что заключённый отбудет срок у себя на родине. Тарасов отметил, что Ярошенко отказали в этом после подачи заявления, а повторное разрешено подавать только через два года. Однако российский Минюст может передать запрос о возвращении гражданина РФ на родину по дипломатическим каналам. Что же касается Бута, у него уже прошёл установленный срок с момента предыдущего прошения, но пока он не подавал новое.

По словам адвоката, без вмешательства глав государств и министров иностранных дел бюрократическая волокита может затянуться надолго. Как только появится практическая заинтересованность, будут предприняты все усилия по возвращению мужчин домой. Он добавил, что замминистра иностранных дел Сергей Рябков ещё в прошлом году говорил, что Россия готова обменять находящихся в местах лишения свободы американцев.

Напомним, российский лётчик Константин Ярошенко отбывает тюремное заключение в США с 2011 года. Он был приговорён к 20 годам по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Свою вину он отрицает и считает дело полностью сфабрикованным. Мужчина неоднократно подавал прошения об освобождении из-за ухудшения здоровья, но получал отказ.

Виктора Бута задержали в Таиланде в 2008 году и экстрадировали в США. Там он был приговорён к 25 годам тюрьмы за то, что якобы планировал убийства американцев. В конце прошлого года появилась информация, что россиянина могут перевести в тюрьму с более мягким режимом благодаря хорошему поведению, но 14 января без объяснения причин его направили в спецблок сверхстрогого режима, предназначенный для террористов.