"Мы в панике". Жена Бута сообщила, что он уже неделю не выходит на связь

Ранее Минюст США отказался комментировать возможность освобождения россиян из-за коронавируса.

Супруга Виктора Бута, который находится в тюрьме Марион в США, в штате Иллинойс, сообщила, что её муж в течение недели не выходит на связь. Этим Алла поделилась с подписчиками в Facebook.

— Виктор неделю не выходит на связь. Хотя звонков всего разрешено три за неделю. Мы в панике, — написала она.