"Мы в панике". Жена Бута сообщила, что он уже неделю не выходит на связь
Виктор и Алла Бут. Фото © Facebook / Алла Бут
Ранее Минюст США отказался комментировать возможность освобождения россиян из-за коронавируса.
Супруга Виктора Бута, который находится в тюрьме Марион в США, в штате Иллинойс, сообщила, что её муж в течение недели не выходит на связь. Этим Алла поделилась с подписчиками в Facebook.
— Виктор неделю не выходит на связь. Хотя звонков всего разрешено три за неделю. Мы в панике, — написала она.
Ранее Министерство юстиции США отказалось давать комментарии по поводу возможности освобождения и передачи в Россию заключённых в американских тюрьмах россиян в связи с риском заражения коронавирусом. В частности, речь идёт о Викторе Буте и Константине Ярошенко.
Напомним, Виктора Бута задержали в Таиланде в 2008 году и экстрадировали в США, где он был приговорён к 25 годам тюрьмы за то, что якобы планировал убийства американцев. Ожидалось, что в начале года россиянин может быть переведён в тюрьму с более мягким режимом из-за хорошего поведения, но в итоге его отправили в специальный блок для террористов, после чего Посольство РФ потребовало у Госдепа США смягчить тюремный режим для Бута.