Посольство РФ потребовало у Госдепа США смягчить тюремный режим для Виктора Бута

Требование вызвано тем, что Бута в январе перевели в спецблок для террористов.

Посольство РФ в США направило в Госдепартамент ноту с требованием смягчить режим для россиянина Виктора Бута, отбывающего 25-летнее заключение в тюрьме в штате Иллинойс. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу диппредставительства.

Данное требование вызвано тем, что Бута перевели в спецблок тюрьмы Мэрион.

— Призвали власти США отменить необоснованно жёсткие меры, — рассказали в дипмиссии.