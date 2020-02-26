Посольство РФ потребовало у Госдепа США смягчить тюремный режим для Виктора Бута
Виктор Бут. Фото © ТАСС / Фото из личного архива жены В. Бута Аллы Бут
Требование вызвано тем, что Бута в январе перевели в спецблок для террористов.
Посольство РФ в США направило в Госдепартамент ноту с требованием смягчить режим для россиянина Виктора Бута, отбывающего 25-летнее заключение в тюрьме в штате Иллинойс. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу диппредставительства.
Данное требование вызвано тем, что Бута перевели в спецблок тюрьмы Мэрион.
— Призвали власти США отменить необоснованно жёсткие меры, — рассказали в дипмиссии.
Также дипломаты намереваются посетить гражданина России в ближайшее время.
Напомним, Бут был задержан в Таиланде в 2008 году и экстрадирован в США, где был приговорён к 25 годам тюрьмы за то, что он якобы планировал убийства американцев. Ожидалось, что в начале года россиянин может быть переведён в тюрьму с более мягким режимом из-за хорошего поведения, но в итоге его отправили в специальный блок для террористов.