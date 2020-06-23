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Сирийская ПВО отразила ракетную атаку в провинции Хама — видео

В Дамаске заявили, что за нападением стоит Израиль.

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Видео © Twitter / seerij80 / Haghaie

Сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько воздушных целей в небе над провинцией Хама. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на источник в командовании ВС республики.

Отмечается, что после полуночи, спустя несколько часов после атак в провинциях Эс-Сувейда и Дейр-эз-Зор, сработала система воздушной тревоги. Некоторые объекты были уничтожены в небе над сельской местностью, их, по утверждениям сирийской стороны, выпустил Израиль.

Основные удары пришлись по городам Саламия и Сабур. Агентство со ссылкой на официальные источники утверждает, что ПВО успели сбить ракеты, прежде чем они достигли целей, поэтому обошлось без человеческих жертв.

В Сети появились видеозаписи, на которых видно, что ракеты попали в здания, произведя взрывы и пожар. Ряд пользователей "Твиттера", в частности некоторые журналисты и гуманитарные волонтёры, опубликовавшие кадры, утверждают, что удары были нанесены по стратегическим объектам. Также они сообщают и о жертвах.

Ранее сообщалось, что ПВО Сирии отразила атаку беспилотников недалеко от российской базы в Хмеймиме.

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