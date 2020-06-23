Сирийская ПВО отразила ракетную атаку в провинции Хама — видео

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Сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько воздушных целей в небе над провинцией Хама. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на источник в командовании ВС республики.

Отмечается, что после полуночи, спустя несколько часов после атак в провинциях Эс-Сувейда и Дейр-эз-Зор, сработала система воздушной тревоги. Некоторые объекты были уничтожены в небе над сельской местностью, их, по утверждениям сирийской стороны, выпустил Израиль.

Основные удары пришлись по городам Саламия и Сабур. Агентство со ссылкой на официальные источники утверждает, что ПВО успели сбить ракеты, прежде чем они достигли целей, поэтому обошлось без человеческих жертв.

#فوری



حملات امشب #اسرائیل به مواضع نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در #سوریه ظاهرا تمامی ندارد!



> هدف قرار گرفتن مواضع هنگ 47 ارتش سوریه در شهر راهبردی سلمیه در استان حماه توسط جنگنده های ارتش اسرائیل



اسرائیل پیشتر مواضع ج.ا در السویدا و دیرالزور را هدف قرار داد. pic.twitter.com/rcNlbx0KcA — Hossein Aghaie (@Haghaie) June 23, 2020

В Сети появились видеозаписи, на которых видно, что ракеты попали в здания, произведя взрывы и пожар. Ряд пользователей "Твиттера", в частности некоторые журналисты и гуманитарные волонтёры, опубликовавшие кадры, утверждают, что удары были нанесены по стратегическим объектам. Также они сообщают и о жертвах.