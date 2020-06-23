Ким Чен Ын решил отложить план военных действий против Южной Кореи

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын отложил план военных действий против Южной Кореи, который предоставил генеральный штаб страны. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Своё решение северокорейский лидер принял на предварительном заседании пятой сессии Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи, на котором рассматривались основные проекты военной политики, доклады, постановления и другие документы, направленные на укрепление военной силы сдерживания страны.

Заседание состоялось в режиме видеоконференции.