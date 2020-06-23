В Минпромторге сообщили о росте показателей экспорта в некоторых отраслях по итогам апреля

Несмотря на снижение объёмов внешней торговли в условиях распространения коронавирусной инфекции, в апреле 2020 года экспорт по ряду отраслей показал рост. Об этом, комментируя данные Росстата, заявил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Груздев.

— Среди основных товаров, ориентированных на внешние рынки, быстрее всего восстановился экспорт калийных удобрений. Несмотря на падение объёмов их экспорта в январе — апреле 2020 года на 28,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, в апреле 2020 года их экспорт вырос на 41,9% к предыдущему месяцу, — приводит слова Груздева пресс-служба организации.

Также замминистра отметил, что за четыре месяца на 23% вырос экспорт продовольственных товаров и сельхозпродукции по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

— В 2020 году их доля в экспорте составила 8,1%, что на 5,3% выше, чем в январе — апреле 2019 года, — пояснил замглавы Минпромторга России.

Кроме того, восстанавливаться начали машиностроительная и автомобилестроительная отрасли.