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СМИ: Обстрелявший лодку с людьми экс-депутат считал, что ведёт огонь по вооружённым людям

Отмечается, что после обстрела он сам сообщил о происшествии в полицию.

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Фото © Pixabay

Бывший муниципальный депутат из Санкт-Петербурга Илья Русинов, который 20 июня обстрелял приблизившуюся к его даче лодку с людьми, был уверен, что ведёт огонь против вооружённых лиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Он посчитал, что люди в лодке были вооружены. Выяснилось, что у семьи в лодке был детский игрушечный пистолет, которым они пытались разогнать чаек над лодкой, — пояснил собеседник агентства.

По данным другого источника, стрелок сам позвонил в полицию и рассказал о происшествии. Женщина, получившая ранение в результате стрельбы, до сих пор находится в больнице.

Напомним, 35-летний Илья Русинов 20 июня открыл огонь по лодке из гладкоствольного карабина. В результате инцидента пострадала женщина, находившаяся в момент стрельбы на борту. Суд арестовал мужчину до 20 августа по обвинению в покушении на убийство.

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