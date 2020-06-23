СМИ: Обстрелявший лодку с людьми экс-депутат считал, что ведёт огонь по вооружённым людям

Бывший муниципальный депутат из Санкт-Петербурга Илья Русинов, который 20 июня обстрелял приблизившуюся к его даче лодку с людьми, был уверен, что ведёт огонь против вооружённых лиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— Он посчитал, что люди в лодке были вооружены. Выяснилось, что у семьи в лодке был детский игрушечный пистолет, которым они пытались разогнать чаек над лодкой, — пояснил собеседник агентства.

По данным другого источника, стрелок сам позвонил в полицию и рассказал о происшествии. Женщина, получившая ранение в результате стрельбы, до сих пор находится в больнице.