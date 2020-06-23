Арестованный за расстрел семьи экс-депутат годами не платил налоги и владеет целым автопарком

Выстрелы прозвучали субботним вечером. Семья из трёх человек — 32-летняя Марина Лебедева с мужем и 14-летней дочерью — сплавлялась на лодке по озеру Любимовское в 100 километрах к северу от Петербурга. Внезапно по семье открыли огонь с берега. Лебедева была тяжело ранена и доставлена в больницу.

Два звонка в полицию, и оба о стрельбе

Как сообщили источники Лайфа, в тот вечер в полицию поступили целых два сообщения о стрельбе. Якобы первым в полицию позвонил экс-депутат Русинов и заявил оперативникам, что неизвестные подплыли на ярко-красной лодке к его дачному участку и начали якобы стрелять из пистолета — сначала по птицам, а затем в сторону его дома.

Экс-депутат Илья Русинов. Фото © Moiznew.wordpress.com

Через несколько минут в отделение полиции поступил ещё один вызов. На этот раз звонила уже попавшая под обстрел семья. В лодке находились три человека — 14-летняя девочка с родителями. Для матери девочки, 32-летней Марии Лебедевой катание на лодке закончилось огнестрельным ранением. Женщину доставили в реанимацию с проникающим ранением таза, многооскольчатым переломом крестца и ранами внутренних органов.

Суд арестовал экс-депутата Русинова на два месяца. © LIFE SHOT

Оперативники быстро нашли устроившего стрельбу по лодке, им оказался 35-летний бывший петербургский районный депутат от "Единой России" Илья Русинов. По данным полиции, в ходе внезапной ссоры Русинов открыл стрельбу по лодке, когда та находилась в 70 метрах от берега, где стоял его дом. Судя по всему, мужчина хорошо управлялся с оружием, раз из ружья попал по движущейся мишени с такого расстояния. Сегодня Русинова доставили в суд, который оставил его под арестом на два месяца. За это время оперативники соберут доказательства. Экс-депутату инкриминируют покушение на убийство. Его судят сразу по двум статьям — 30 и 105 УК РФ. Русинову может грозить до 15 лет лишения свободы.

Как собрать целый автопарк на 30 000 рублей в месяц

Илья Русинов занимал депутатское кресло с 2014 по 2019 год. Он отчитывался о своей зарплате и собственности. Русинов зарабатывал 360 тысяч рублей в год, то есть по 30 тысяч рублей в месяц.

С такой скромной зарплатой депутату удалось собрать целый автопарк: внедорожник Toyota Land Cruiser за три миллиона рублей, кроссовер Toyota Rav 4 (новый такой стоит от 1,8 миллиона рублей), старенькая Toyota Mark II (X90) 1994 года, которую депутат готов был продать всего за 350 тысяч рублей. Кроме того, мужчина приобрёл BMW X5 за 2,2 миллиона рублей (новая модель стоит более трёх миллионов рублей).

Фото © ТАСС / PA Images 1 / 3

Помимо японских каров, во владении Русинова было пять отечественных УАЗов ("буханка"), он выкупил их почти новенькими и предлагал перекупить за 460 тысяч рублей. Судя по тому, что Русинов работал топ-менеджером в петербургском автодилере, он должен был неплохо разбираться в машинах и в том, как их продавать. Можно предположить, что аж пять УАЗов бизнесмен закупил для того, чтобы на этом заработать: сдавать их в аренду или перепродать. Но сведений о таковой легальной деятельности Русинова нет.

Помимо машин, в собственности у Русинова — земельный участок площадью 1,2 тысячи квадратных метров, или 12 соток, с небольшим домиком площадью около 36 кв. м. Можно предположить, что это тот самый дачный домик на берегу озера Любимовское, что неподалёку от Ладожского озера на севере Ленинградской области. Помимо этого, Русинов задекларировал долю в квартире площадью 170 квадратных метров.

Кстати, за жильё и коммуналку Русинов последнее время предпочитал не платить, и накопил долг в 31,7 тысячи рублей. Кроме того, мужчина оставил без внимания пять штрафов от ГИБДД. Эти деньги у экс-депутата выбивают судебные приставы.

Бизнес-модель экс-депутата

Трудно поверить, что Русинов накопил на свой автопарк, откладывая деньги с депутатской зарплаты. Вероятно, большую часть дохода Русинову приносил бизнес. Когда он баллотировался в депутаты, он указывал, что работает исполнительным директором автоцентра в Петербурге.

Кроме того, у Русинова был и собственный бизнес: сначала он занимался торговлей как индивидуальный предприниматель, затем стал совладельцем небольшой компании по подбору персонала ООО "Арктика".

Русинову также принадлежит фирма ООО "Обряд", которая обеспечивает работу спортивных объектов, занимается сбором, обработкой и утилизацией мусора, а ещё строительством зданий и организацией похорон. Сколько зарабатывала эта фирма, непонятно. Судя по данным базы СПАРК-Интерфакс, последние пять лет компания не предоставляла бухгалтерскую отчётность и не платила налоги. В ФНС заметили неуплату, но взыскать с должника деньги не смогли — найти местоположение должника или его имущества не удалось. Другая фирма Русинова ООО "Ива" тоже оказалась замеченной за неуплатой налогов. Возможно, в такой модели бизнеса и заключался секрет успеха мундепа, позволившего ему с зарплатой в 30 тысяч рублей купить дорогостоящие автомобили.

Мундеп-невидимка