Кто стоит за выдуманным депутатом Наливкиным и почему его не остановить

Формальным поводом для задержания актёра Андрея Неретина, исполняющего роль "председателя исполнительного комитета Виталия Наливкина" в сатирическом ютуб-шоу студии "Барракуда", стала якобы нецензурная брань со стороны Неретина в общественном месте. Но по факту в местной полиции оскорбились "неуважением к органам государственной власти" и "дискредитацией сотрудников органов внутренних дел". Но, возможно, выдуманный депутат разозлил не только местных силовиков.

Ролик, после которого актёр, сыгравший Наливкина, отсидел пять суток. Видео © YouTube / BARAKuda

Большая уссурийская политика

Депутат Наливкин появился в соцсетях в горячий для уссурийских властей 2019 год. В 2014 году три города Приморья — Владивосток, Уссурийск и Находка — попали под реформу Федерального закона № 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления". Согласно изменениям, в этих городах главы должны выбираться из состава местных представительных органов, а не всеобщим народным голосованием. То есть в прошлом году местные депутатские выборы, по сути, решали судьбу действующего главы Уссурийска Евгения Коржа.

Непримиримые противники — глава Уссурийска Евгений Корж и депутат Николай Рудь. Фото © Администрация Приморского края, Правительство Приморского края

Как отмечали дальневосточные СМИ, к тому времени город погряз во внутриэлитных конфликтах, в которых глава администрации играл не последнюю скрипку. Ситуация позволила ряду экспертов даже делать предположения о его грядущем поражении и скорой отставке. Тем не менее на осенних думских выборах Коржу удалось провести в местный парламент лояльных к себе кандидатов и ликвидировать фактическое двоевластие в Уссурийске, упразднив должность главы городского округа, которую в тот момент занимал депутат Николай Рудь. Об отношениях этих двоих политиков может говорить тот факт, что оба старались не появляться одновременно на одних и тех же мероприятиях. Можно только представить, что творилось в головах исполнителей на местах, когда они получали ЦУ из конкурирующих между собой властных структур.

Удалив с политического горизонта депутата Рудя, Корж написал заявление об отставке и сразу был назначен (теперь уже дружественной ему местной Думой) сначала врио мэра, а затем снова избран городским главой. Эта рискованная операция длиною почти в год явно потрепала нервы всем участникам процесса.

Карьера выдуманного депутата

И на фоне этих громких для Уссурийска событий с апреля 2019 года в Сети регулярно появляются видео, сделанные, кажется, по всем правилам тележурналистики. Ролики, имитирующие новостные сюжеты, рассказывают о "председателе исполнительного комитета Виталии Наливкине". Их форма и подача таковы, что персонаж актёра Андрея Неретина общественностью порой воспринимается как реально существующий чиновник, жёстко, бескомпромиссно и глупо решающий городские проблемы Уссурийска. За несколько месяцев "депутат" Наливкин набирает огромную популярность. Феноменом интересуются региональные и даже федеральные СМИ.

А поскольку проект изначально раскручивался в пабликах известного уссурийского оппозиционера, выступающего под псевдонимом Марк Чернослив, в городской администрации вполне могли решить, что Наливкин — это чей-то заказ, направленный на дискредитацию Евгения Коржа и его подчинённых. И напрячься было от чего. Ведь сюжеты снимались на профессиональную технику, имели выверенную структуру и сюжет, в них снимались актёры, использовался зачастую недешёвый реквизит, и, кроме того, они профессионально озвучивались. Антиутопию про героические подвиги смешного российского то ли чиновника, то ли депутата сразу подхватили крупные оппозиционные ресурсы. В общем, точно заказуха!

Крёстный отец депутата Наливкина

Автором вирусных роликов с Наливкиным оказался выпускник владивостокской академии искусств Андрей Клочков. После обучения, как его сокурсники, в актёры не пошёл, выбрав карьеру телевизионщика. Работал в новостях сначала на канале ОТВ в столице Приморья, потом на "Телемиксе" в родном Уссурийске.

Андрей Клочков — создатель депутата Наливкина. Фото © VK / Андрей Клочков

Пробовал себя в бизнесе, занимался обработкой щебня, но не пошло. Занимался разным. "Руки-то есть", — говорит о себе Лайфу Клочков. Изначально идеи делать серию с Наливкиным не было, задумывал первоапрельскую шутку. И она выстрелила! После чего коллектив единомышленников, состоящий из бывших сотрудников "Телемикса", взялся за "депутата" всерьёз, чтобы "привлечь внимание властей к городским проблемам".

Но в Уссурийске этот порыв рассматривают по-разному. — Это у вас в Москве, наверное, кто-то готов работать за идею, ради хайпа, тут совсем другое дело. Здесь люди за просто так работать не будут. Город маленький, работы мало, а зарплаты ещё меньше. А этими видео занимаются взрослые люди, у которых дети и кредиты, — скептицирует Лайфу один из бывших коллег Клочкова, пожелавший остаться анонимным. Но при этом признаёт, что с точки зрения производства постановочная работа действительно хорошая, проект неплох, "но какую реальную пользу городу принесёт? Это не решает действительно серьёзных проблем!"

— Да, вода из-под крана в Воздвиженке по-прежнему ржавая, а с момента выхода ролика прошло больше года, — отвечает Лайфу на упрёки бывших коллег-телевизионщиков Андрей. Он совсем не похож на оппозиционера. В соцсетях подписан только на патриотические паблики и мемы постит того же примерно содержания.

Андрей Клочков на фоне православного креста. Фото © VK / Андрей Клочков

Самому Клочкову кажется лестным внимание федеральных СМИ в последние дни, и он признаётся — будет рад, если найдётся финансирование для проекта. Но при этом его интересует не политическая сторона, а сугубо социальная. Дескать, по всей стране много проблем, которые нужно решать. Вместе с этим он даже демонстрирует некоторое пренебрежение к финансовой составляющей. По его словам, рекламные интеграции возможны, но только в том случае, если они будут укладываться в сценарий. Предложения поступают часто, но очень тщательно фильтруются. Политическим силам ему уже приходилось отказывать.

— Мы не сотрудничаем ни с какими политическими партиями и группами, это даже просто невыгодно. Представьте, завтра мы начнём кого-то пиарить — и от нас уходит половина подписчиков. Наша работа — она для всех, а не для какой-то из групп. Мы благодарны всем, кто нас смотрит, кто нас поддерживает. А после ареста Андрея Неретина у нас взрывообразный рост просмотров и подписок (на сегодняшний день у "Барракуды" 201 тыс. подписчиков на "Ютубе" и 153 тыс. — в "Инстаграме". — Прим. Лайфа). Так что нашей полиции мы тоже очень благодарны.

По словам Клочкова, все ролики, а их уже 31, оплачиваются из кармана команды. Изредка получается что-то заработать на рекламе, но все эти средства снова вкладываются в производство.

— Нас многие пытаются обвинять в том, что мы кому-то продались, сидим на спонсорских деньгах, — говорит Лайфу Клочков. — Но посмотрите, хоть в каком-то ролике вы видите, чтобы мы на кого-то наезжали? На самом деле нам всё равно, кто находится во власти. Нас интересуют проблемы жизни в нашем городе. Я сам живу в этой Воздвиженке, где хлещет ржавая вода из крана, и хочется, чтобы однажды полилась нормальная, чистая. И воздухом хочется дышать свежим, вот поэтому мы и взялись за это.

Как Клочков утверждает Лайфу, ролики производятся по мере возможности, когда возникает свободное время у всех участников, поэтому они и выходят нерегулярно. А как же жёсткая периодичность, поддержка сообщества, другие правила ведения аккаунтов в соцсетях и "Ютубе"? В то, что можно зарабатывать миллионы на своём контенте, Клочков не верит: "Да кому мы нужны в этом Богом забытом Уссурийске?"

Не будет Наливкина, будет Закускин

Но именно сейчас проект, по сути, вышел на федеральный уровень, когда похождениями местечкового "председателя" интересуется вся страна. Продолжать делать те же ролики со смешным провинциальным Наливкиным долго уже не получится. Современная искушённая аудитория быстро устаёт от однообразия, и, чтобы удерживать её внимание, придётся растить персонажа и масштабировать ситуации, в которые он попадает. Наливкину, хочет он того или нет, придётся заняться политикой. В какой-то мере он уже в неё попал.

Однако Клочков настаивает на том, что у его команды нет цели зарабатывать на этом. Никто из членов группы пока даже не готов оставить свою настоящую работу или сменить образ жизни ради персонажа Наливкина. И если завтра публике он надоест, за раскрученного персонажа никто и держаться не станет.

— Не будет Наливкина, будет Закускин или Рюмкин, или Водкин — это неважно. Мы любой новый проект сделаем и преподнесём так, как нужно нам. Два-три ролика — и публика привыкнет. Мы не бедствуем, — с напором утверждает Лайфу Клочков и вспоминает время своей работы на телевидении как странное и непонятное. Он никак не мог понять, кому из зрителей тех теленовостей могли быть интересны отлакированные сюжеты о буднях региональных властей. Здесь же полная свобода самовыражения, и её он терять не хочет даже ценой материального благополучия.

У Андрея Клочкова ещё много идей. Фото © VK / Андрей Клочков