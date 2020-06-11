Как уволили росгвардейца, грозившего подкинуть наркотики москвичу, и почему он так поступил

Что ни день, то новый антигерой дня. Сегодня им стал старший сержант Росгвардии Эдуард. С коллегой-напарником они приехали по жалобе, поступившей на пульт 02, в московскую коммунальную квартиру. Наряд вызвала пожилая женщина, у которой сын-инвалид. Ей помешал сосед Александр С. Молодой ещё парень весь день громко слушал музыку в своей комнате и не давал ей покоя. Прибывшие разбираться росгвардейцы вели себя по-разному. Один стоял в сторонке. Второй, собственно, Эдуард, буквально запрессовал Александра. Толкал и угрожал:

— В тюрьму хочешь? — напирал Эдуард. — За что? — испугано-удивлённо спрашивал Александр С. — Сейчас тебе наркоту подкину, на зону на пять лет хочешь? Просто так. Буду стоять и на тебя смотреть, хлопать глазками. Подкину! Хочешь? — ещё больше свирепел силовик.

Росгвардеец угрожает подбросить наркотики. Видео © Telegram / "Подъём"

Старший сержант Эдуард не учёл, что в комнате в режиме 24 на 7 снимает камера наблюдения. Установил её сам Александр С., чтобы уберечь своё добро от соседей. Коммуналка всё-таки. На следующий день видео опубликовали в наспех сделанном YouTube-канале без подписчиков, и оно не получило резонанса. Ещё через пару дней ролик разбросали по СМИ и блогерам. Вот тут-то и пошёл хайп. Как в таких случаях водится, история стала обрастать новыми — зачастую приукрашенными и даже вымышленными — подробностями. Лайф выяснил, как было на самом деле...

Некоторые журналисты пишут, что якобы после первой публикации видео в Интернете к Александру С. без приглашения заявились "люди в штатском". Они попросили "тихо-мирно" удалить ролик. И он из-за страха перед всесильными силовиками удалил. Это не так. Вот что рассказывает сам Александр:

Александр С. уверяет, что инцидент исчерпан. Видео © LIFE SHOT

— Мои слова, что я ничего не нарушал, не понравились росгвардейцу. Ещё ему очень не понравилось, что я попросил обращаться ко мне на Вы, — говорит Лайфу Александр С. — Он ударил меня (подчеркну, несильно) в область сердца. Это произошло на входе в комнату и не было зафиксировано на видео. Уже на следующий день ко мне приехали его руководители, чтобы извиниться и вместе со мной выработать решение. Мы договорились, что они уволят росгвардейца — он действительно сильно не прав. Выписку из приказа об увольнении мне выдали. Я со своей стороны удалил то самое видео.

Выписка из приказа об увольнении. Фото © LIFE SHOT

— Считаю, что реакция Росгвардии более чем адекватная и правильная, — продолжает Александр. — Я очень удовлетворён действиями руководства ведомства. Никаких угроз, кроме как на видео, в отношении меня не было. Для меня инцидент исчерпан. Возможно, какие-то меры к уволенному сотруднику примет прокуратура, куда я написал заявление. Но это уже меня не касается. В дальнейшем пресловутый ролик рассылал не я, а мой второй сосед по коммуналке Дмитрий. Он продолжает добиваться правды, справедливости. Я просил его так не делать, он отказал. Его право!

К беседе подключается сам Дмитрий: — Александр был напуган, хотел ему помочь. Предложил дать огласку делу. Опубликовали видео. Когда на следующий день росгвардейцы приехали извиняться и вывели Александра на улицу "поговорить", я испугался за соседа. Тем более что после этой беседы он спешно удалил ролик. Я хочу, чтобы уволили обоих сотрудников, а не одного. Почему второй просто молчал и не остановил коллегу?! Добавлю: когда я опубликовал видео на своей странице в "Инстаграме", на меня сразу посыпались анонимные угрозы.

Своё видение ситуации Лайфу рассказала и соседка, та самая, что вызвала полицию:

Соседка уже помирилась с Александром. Видео © LIFE SHOT

— Александр снимает комнату в квартире с января. И с тех пор постоянно не даёт покоя мне и моему сыну-инвалиду громкой музыкой, иногда с матом, — жалуется Лайфу соседка. — Много раз я его предупреждала: "Сделай потише". Он отказывал. В тот день история повторилась. Приехали мы с дачи. Динамики в его комнате орут, квартира дребезжит. Наш общий сосед Дмитрий подтвердит. Поэтому-то я и вызвала полицию. Мне надо защищать права сына (инвалида. — Прим. Лайфа). Насколько громко Александр включил музыку, можно судить по такому факту. Когда росгвардейцы стучались к нему, он не услышал. Да, в сердцах просила правоохранителей его наказать. Но, конечно же, не имела в виду ничего такого... А что там было у них в комнате, самого инцидента я не видела. С Александром мы уже разобрались, помирились.

Источник Лайфа, близкий к Росгвардии, добавил ещё пару штрихов и объяснил поведение некорректного сотрудника. Оказывается, у Эдуарда (к слову, за его плечами 7,5 года стажа работы в правоохранительных органах) у самого ребёнок-инвалид. Когда его попросила о помощи женщина с больным сыном, силовик не смог сдержать эмоции. Не хотел он никакие наркотики подбрасывать хотя бы потому, что это делается в тишине. Просто на эмоциях решил напугать, что в любом случае его не оправдывает. Поступил непрофессионально и должен понести наказание.

Лайф получил комментарий в пресс-службе Росгвардии: — После публикации видео в одной из социальных сетей о недопустимом поведении представителя Росгвардии несколько дней назад руководством столичного управления вневедомственной охраны незамедлительно была назначена служебная проверка, по итогам которой установлены личности сотрудников и детально изучены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки сотрудник вневедомственной охраны привлечён к строгой дисциплинарной ответственности. Он уволен.