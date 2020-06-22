Примерная мать с душой дьявола. Закатавшая малолетнего сына в бетон мечтала стать губернатором

Три месяца астраханский политик разыгрывала из себя безутешную мать, потерявшую двенадцатилетнего сына. Она продолжала активно строить свою политическую карьеру, даже когда полицейские шли по её следу. Пока наконец тело сына не нашли замурованным в подвале, а её не арестовали по подозрению в убийстве. Лайф разбирался в подробностях громкого дела.

Бытовое детоубийство в Астрахани вызвало общероссийский резонанс, и сегодня глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить лично ему о деталях шокирующего расследования смерти 12-летнего Сергея (имя изменено), в которой обвиняют его мать — политика, бизнесмена и общественника 56-летнюю Галину Морозову.

Видео © Youtube / Следственный комитет Российской Федерации

В пресс-службе СУ СКР по Астраханской области рассказали Лайфу, что во время допроса Морозова созналась в преступлении и подробно рассказала, как выкинула в реку (ерик) Царев орудие преступления и мобильный телефон сына. А потом скрыла тело Серёжи под толстым слоем бетона. Женщине уже предъявили обвинение по статье "Убийство малолетнего". Ход расследования находится на особом контроле руководителя астраханского СУ СКР генерал-лейтенанта юстиции Ибрагима Могушкова.

Всегда и везде хотела быть первой

56-летняя Галина Морозова являлась для многих образцом для подражания. Бизнесмен, общественник и политик с губернаторскими амбициями. Мать четверых детей. Уже бабушка. Младшего Сергея она родила уже в 44 года, и он ей, по сути, годился во внуки.

Фото с удалённой страницы Морозовой © vk.com/id374007535

Морозова реализовала себя как мать и как бизнесмен. В последнее время она активно занималась общественной деятельностью, возглавив некий Союз ветеранов Астраханской области и создав региональную общественную организацию по защите прав избирателей "Добровольцы". В своих политических поисках Морозова прибилась к "Справедливой России", заслужив доверие главы областной ячейки партии Олега Шеина, который даже сделал Морозову своей помощницей.

Но в помощницах ей не сиделось, и Морозова дважды баллотировалась в депутаты региональной думы, а в 2019 году даже замахнулась на пост губернатора Астраханской области. Однопартийцы не подержали её кандидатуру, и тогда Морозова со скандалом покинула "Справедливую Россию". Комментируя это событие, Шеин говорил, что у Морозовой что-то творилось с головой. Идея стать губернатором у неё возникла по неизвестной причине, а в 2018 году она якобы и вовсе нацелилась на президентские выборы, на полном серьёзе пытаясь собрать себе команду единомышленников, готовых поддержать её авантюру.

Олег Шеин и Галина Морозова. Фото с удалённой страницы Морозовой © vk.com/id374007535

Морозова изо всех сил трудилась и днём, и ночью. Занималась бизнесом и семьёй, копалась в свободное время на своём загородном участке, а также активничала в политике, где у неё вызревали огромные амбиции. Она всегда и во всём хотела быть первой. Но в дикой погоне за успехом женщина потеряла собственного сына.

Идеальная семья

Перфекционизм Морозовой отмечают самые близкие её люди. — Я всегда считала, что у меня самая лучшая семья, самая замечательная мама и самая идеальная жизнь. До этого рокового дня... В один миг рухнуло всё... Я осталась без своего брата, без матери, и отец вряд ли выдержит это... — так, например, отреагировала на шокирующую новость о задержании матери, известного в Астраханской области общественника и политика Галины Морозовой её дочь Наталья, которая до сих пор не может оправиться от шока. Ведь она до последнего верила, что брат жив и просто где-то бродяжничает.

Наталья считает, что в этот день она потеряла сразу троих близких. Фото с удалённой страницы Морозовой © vk.com/id374007535

12-летний Сергей тоже казался практически идеальным мальчиком: чемпион Южного федерального округа по тхэквондо, лауреат международного детского конкурса по фортепиано. Серёжа учился в кадетском корпусе и был гордостью не только семьи, но и всей области. Поэтому, когда в начале марта его мать — 56-летняя Галина Морозова — заявила о пропаже сына, его искала вся Астрахань.

Однако семья оказалась вовсе не такой идеальной. Источник Лайфа рассказал, что в последнее время чемпион связался с дурной компанией и якобы даже баловался синтетическими наркотиками, что приводило к бурным семейным ссорам. В ночь на 5 марта парень не ночевал дома и пришёл уже под утро. Надерзил матери, которая, не сдержавшись, ударила его два раза по голове гантелей...

Крокодиловы слёзы

Удар гантелей можно списать на аффект или неконтролируемую вспышку гнева. Но вот для того, чтобы замуровать труп, требуется холодное осознание происходящего. Чтобы скрыть правду, Морозова проявила прямо-таки дьявольскую изобретательность. В местных СМИ приводятся такие её слова:

— Есть один 19-летний молодой человек, который уже сидел за распространение наркотиков и сам бывший наркоман. Период его общения с ним я точно назвать не могу, но это продолжалось больше двух месяцев. У нас есть видео, где наш сын уезжает от оперативников на скутере. По комплекции мы его опознали. Есть дети, которые говорят, что он "стрелял" мелочь возле ТЦ "Алимпик". Волонтёры туда уже сориентированы...

Зная о смерти Сергея, Морозова три месяца "искала" его, водя следствие за нос. Просматривая камеры наблюдения, она "видела" своего сына то тут, то там. Возможно, её странное поведение и вызвало подозрения следователей. Буквально за две недели до ареста Морозова гневно отчитывала в социальных сетях критиков, которые подметили её странную политическую активность на фоне поисков сына.

— Таких желающих, как он, покусать уже растерзанное тело матери достаточно. Не позорьте своих матерей. Не рассказывайте сказки, что вы верите в Бога. Побойтесь за судьбы ваших детей! Сильные люди всегда ищут себя, мой сын — незаурядная личность.

Морозова обвиняла своих критиков в том, что они мстят ей за гражданскую позицию: ведь она активно выступила против новых поправок в конституцию. Ещё 25 апреля Морозова объявила о своём вступлении в движение Николая Платошкина "За новый социализм". Против Платошкина, кстати, 4 июня было возбуждено уголовное дело за вовлечение в совершение массовых беспорядков, что породило конспирологические версии ареста Морозовой. Якобы политик страдает "за правду" и её подставили. Но в этом деле и вправду есть некоторые странности.

Странности в деле

Основная странность, которая обращает на себя внимание, — тело Сергея обнаружили в подвале дома его старшего брата — 36-летнего Дениса. Оно было залито бетоном. Без помощи кого-нибудь из мужчин Галина вряд ли бы смогла занести в подвал несколько мешков с цементом, замесить раствор и спрятать тело. Не говоря о том, что трудно сделать нечто подобное без согласия хозяина дома.