В Таиланде арестовали россиянина с поддельными кредитками

На тайском острове Самуи задержали 35-летнего россиянина, совершавшего покупки с помощью поддельных кредитных карт. Об инциденте сообщает Bangkok Post.

О серии подозрительных сбоев при приёме кредитных карт полицейским рассказал сотрудник одного из местных банков.

Выяснилось, что хитрый россиянин с помощью липовых кредиток успел совершить несколько покупок. Его арестовали на пирсе 19 июня, когда он собирался перебраться на остров Пхукет. При обыске у мошенника изъяли 12 карточек, восемь из них оказались поддельными.