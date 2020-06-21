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В Таиланде арестовали россиянина с поддельными кредитками

В арсенале любителя шопинга оказалось восемь липовых карт.

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Фото © Supapong Chaolan

На тайском острове Самуи задержали 35-летнего россиянина, совершавшего покупки с помощью поддельных кредитных карт. Об инциденте сообщает Bangkok Post.

О серии подозрительных сбоев при приёме кредитных карт полицейским рассказал сотрудник одного из местных банков.

Выяснилось, что хитрый россиянин с помощью липовых кредиток успел совершить несколько покупок. Его арестовали на пирсе 19 июня, когда он собирался перебраться на остров Пхукет. При обыске у мошенника изъяли 12 карточек, восемь из них оказались поддельными.

В своё оправдание соотечественник попытался заявить, что часть карт принадлежит его жене и знакомым, но расследование показало, что всеми кредитками он пользовался сам.

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