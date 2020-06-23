Двое сирийских военных погибли при ракетных атаках в провинции Эс-Сувейда

Двое солдат сирийской армии погибли при ракетной атаке по военным позициям в провинциях Эс-Сувейда и Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на источник в командовании ВС республики.

Кроме того, ещё четверо военных получили ранения. Атаку удалось отразить средствами противовоздушной обороны (ПВО).

По данным источника, самолёты провели удар по наземным целям, находясь в небе к востоку и северо-востоку от Пальмиры.

Как утверждает телеканал Al Hadath, за ракетной атакой стоят израильские ВВС, однако там эту информацию не подтвердили.