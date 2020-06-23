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Двое сирийских военных погибли при ракетных атаках в провинции Эс-Сувейда

По информации СМИ, удары нанесли израильские ВВС.

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Фото © ТАСС / Xinhua via ZUMA Wire

Двое солдат сирийской армии погибли при ракетной атаке по военным позициям в провинциях Эс-Сувейда и Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на источник в командовании ВС республики.

Кроме того, ещё четверо военных получили ранения. Атаку удалось отразить средствами противовоздушной обороны (ПВО).

По данным источника, самолёты провели удар по наземным целям, находясь в небе к востоку и северо-востоку от Пальмиры.

Как утверждает телеканал Al Hadath, за ракетной атакой стоят израильские ВВС, однако там эту информацию не подтвердили.

Ранее сообщалось, что ПВО Сирии отразила атаку беспилотников недалеко от российской базы в Хмеймиме.

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