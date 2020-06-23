"Духовный и сакральный центр нашего государства". Лайф провёл видеоэкскурсию по главному храму ВС РФ

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Главный храм Вооружённых сил России открыл свои двери для посетителей. Грандиозный собор в тёмно-зелёных тонах возвели в Подмосковье к 75-летию Великой Победы. Лайф посетил парк "Патриот" и провёл видеоэкскурсию по территории и музею "Дорога памяти".

Пропорции основаны на символичных числах. Например, диаметр главного купола равен 19 метрам 45 сантиметрам, а высота собора — 75 метрам, ровно столько лет прошло со дня Великой Победы. Архитектор Дмитрий Смирнов рассказал, что каждая часть храма посвящена определённому роду войск и выполнена в своей стилистике. Например, придел пророка Илии в честь ВДВ украшен бирюзой и отделан в голубом цвете, символизирующем небо, а Александра Невского — в зелёном нефрите как знак сухопутных войск.

У создателей была идея построить необычный — медный — собор, поэтому большая часть убранства выполнена из этого металла. В малом храме устроена купель по раннехристианским образцам, туда во время обряда входят священник, крещаемый и крёстные родители. Она отделана мозаикой, которая напоминает капли воды, но видно это только в движении, и в целом интерьер "оживает", когда человек проходит по залам.

— Это воинский храм. Это храм, в котором будут военнослужащие креститься, участвовать в богослужениях, причащаться, и я думаю, что это будет духовным и сакральным центром нашего государства. Весь наш народ хочет почтить память всех воинов, положивших жизнь за Веру и Отечество, — отметил ключарь главного храма ВС РФ Стефан Клинский.

А рядом с соборным комплексом находится галерея "Дорога памяти" длиной в 1418 шагов — по числу дней ВОВ. С помощью современных технологий там воссозданы события военных лет. Каждый зал погружает посетителя в мгновения тех трагических событий — начиная от 22 июня, когда жители СССР ещё не подозревали, что вот-вот над их головами пролетят фашистские самолёты, а голос диктора Юрия Левитана объявит о начале войны. Интерактивная композиция представляет собой видеохроники, архивные фото, лица Бессмертного полка.