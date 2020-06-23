Момент взрыва на заводе "Вольфрам" в Брянской области попал на видео

Видео с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS )

В городе Унеча Брянской области произошёл взрыв на заводе "Вольфрам". Столб дыма, поднимающийся над зданием, увидели местные жители и сообщили о происшествии в соцсетях. Видео из цеха в момент инцидента оказалось в распоряжении Лайфа.

На кадрах видно, что внутри одного из агрегатов происходит вспышка. Сотрудники удивительно спокойно реагируют на происходящее, наблюдая первый хлопок, но за ним следует ещё несколько, и только тогда мастера разбегаются в разные стороны. Одному из них удаётся буквально в последние мгновения покинуть опасное место. Затем камера зафиксировала, как в разные стороны разлетаются осколки, яркие взрывы следуют один за другим.

Глава администрации Унечского района Анатолий Кусков подтвердил порталу "Брянские новости" информацию о том, что на заводе тугоплавких металлов "Вольфрам" произошла серия хлопков с дальнейшим возгоранием. На место оперативно прибыли спасатели и врачи, пострадавших нет.

Он добавил, что у производства есть своя лаборатория и, возможно, взрыв случился из-за нарушения технологии. Местные жители, увидев столб серого дыма, обеспокоились возможными вредными выбросами, однако руководство предприятия уверяет, что ущерб экологии не нанесён. Окончательный вердикт вынесут эксперты.