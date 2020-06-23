Момент взрыва на заводе "Вольфрам" в Брянской области попал на видео

В городе Унеча Брянской области произошёл взрыв на заводе "Вольфрам". Столб дыма, поднимающийся над зданием, увидели местные жители и сообщили о происшествии в соцсетях. Видео из цеха в момент инцидента оказалось в распоряжении Лайфа.
На кадрах видно, что внутри одного из агрегатов происходит вспышка. Сотрудники удивительно спокойно реагируют на происходящее, наблюдая первый хлопок, но за ним следует ещё несколько, и только тогда мастера разбегаются в разные стороны. Одному из них удаётся буквально в последние мгновения покинуть опасное место. Затем камера зафиксировала, как в разные стороны разлетаются осколки, яркие взрывы следуют один за другим.
Глава администрации Унечского района Анатолий Кусков подтвердил порталу "Брянские новости" информацию о том, что на заводе тугоплавких металлов "Вольфрам" произошла серия хлопков с дальнейшим возгоранием. На место оперативно прибыли спасатели и врачи, пострадавших нет.
Он добавил, что у производства есть своя лаборатория и, возможно, взрыв случился из-за нарушения технологии. Местные жители, увидев столб серого дыма, обеспокоились возможными вредными выбросами, однако руководство предприятия уверяет, что ущерб экологии не нанесён. Окончательный вердикт вынесут эксперты.
Ранее два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Самаре.