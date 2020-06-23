Как кефир. Учёные из Санкт-Петербурга разрабатывают лечебное пиво

Учёные факультета биотехнологий университета ИТМО Санкт-Петербурга планируют выпускать лечебное пиво. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Одним из компонентов напитка станут необычные дрожжи. Для приготовления будет использоваться тропический штамм дрожжей, который открыл французский микробиолог Анри Булар в 1920 году.

Такие дрожжи могут не разрушаться в желудке и проникать в кишечник. Кроме того, они обладают свойствами пробиотика — борются с кишечными расстройствами и патогенной микрофлорой, а также улучшают пищеварение. Таким же эффектом обладает кефир.

Исследования ведутся уже четыре месяца. Учёным предстоит выяснить, сохранят ли дрожжи полезные свойства при изготовлении пива. Уже известно, что в итоге напиток будет обладать лёгкой кислинкой с фруктовыми оттенками. Отмечается, что его цена не будет высокой из-за неприхотливости основы.

При условии успешных результатов исследований пиво на прилавках магазинов появится уже в следующем году.