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Регион
Опубликовано 24 июня 2020, 02:00
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"Паразитическое государство". В России ответили на заявление Украины о многомиллионном долге

По мнению политиков, в Незалежной лишились здравомыслия и придумывают что угодно, лишь бы не заниматься делом.

В России прокомментировали претензии Украины о том, что у Москвы перед Киевом есть многомиллионный долг за пользование военно-морскими базами Крыма. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла подобные требования.

Украина насчитала России многомиллионный долг за базирование Черноморского флота в Крыму
Украина насчитала России многомиллионный долг за базирование Черноморского флота в Крыму

Уже не знают, что придумать, лишь бы делом не заниматься, цитирует её слова ТАСС.

Аналогичного мнения придерживается сенатор Алексей Пушков. Он считает, что Киев постоянно желает что-то получить у России, от Украины по-прежнему не исходит ничего, кроме протянутой руки.

Постоянно кричать "нам все должны" может лишь паразитическое государство, — подчеркнул политик в "Твиттере".

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек также прокомментировал финансовые претензии Киева за аренду крымских военно-морских баз. Он уверен, что замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар "погорячился" делать подобные заявления относительно полуострова, который не принадлежит Незалежной уже шесть лет.

Финансовые претензии украинских политиков преодолели порог здравомыслия. Где это видано, чтобы флот, базирующийся на своей территории, платил за стоянку другому государству? — поинтересовался в беседе с RT парламентарий и напомнил, что до 2014 года Россия выплатила аренду сполна.

Ранее экс-депутат Рады предложил потребовать у НАТО 200 миллиардов долларов за участие в Будапештском меморандуме.

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Фото © Pixabay

Дарья Хомякова
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