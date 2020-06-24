"Паразитическое государство". В России ответили на заявление Украины о многомиллионном долге

По мнению политиков, в Незалежной лишились здравомыслия и придумывают что угодно, лишь бы не заниматься делом.

В России прокомментировали претензии Украины о том, что у Москвы перед Киевом есть многомиллионный долг за пользование военно-морскими базами Крыма. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла подобные требования.

— Уже не знают, что придумать, лишь бы делом не заниматься, — цитирует её слова ТАСС.

Аналогичного мнения придерживается сенатор Алексей Пушков. Он считает, что Киев постоянно желает что-то получить у России, от Украины по-прежнему не исходит ничего, кроме протянутой руки.

— Постоянно кричать "нам все должны" может лишь паразитическое государство, — подчеркнул политик в "Твиттере".

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек также прокомментировал финансовые претензии Киева за аренду крымских военно-морских баз. Он уверен, что замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар "погорячился" делать подобные заявления относительно полуострова, который не принадлежит Незалежной уже шесть лет.

— Финансовые претензии украинских политиков преодолели порог здравомыслия. Где это видано, чтобы флот, базирующийся на своей территории, платил за стоянку другому государству? — поинтересовался в беседе с RT парламентарий и напомнил, что до 2014 года Россия выплатила аренду сполна.