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На Чернобыльской АЭС зафиксирован случай заболевания CoViD-19

Пациент и контактировавший с ним сотрудник направлены в изоляцию.

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Фото © Pixabay

На Чернобыльской атомной электростанции зафиксирован случай заболевания коронавирусом, об этом сообщается на сайте ЧАЭС.

Отмечается, что заразившийся мужчина в последний раз появлялся на работе 9 июня, после чего ушёл в отпуск. На электростанции выявлен один контактировавший с ним сотрудник, он помещён на карантин.

В настоящее время пациент находится под наблюдением врачей. Работников предприятия предупредили о необходимости соблюдать строгие меры безопасности.

Ранее в Чернобыльской зоне отчуждения зафиксировали очередной масштабный пожар.

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