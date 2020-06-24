На Чернобыльской АЭС зафиксирован случай заболевания CoViD-19

На Чернобыльской атомной электростанции зафиксирован случай заболевания коронавирусом, об этом сообщается на сайте ЧАЭС.
Отмечается, что заразившийся мужчина в последний раз появлялся на работе 9 июня, после чего ушёл в отпуск. На электростанции выявлен один контактировавший с ним сотрудник, он помещён на карантин.
В настоящее время пациент находится под наблюдением врачей. Работников предприятия предупредили о необходимости соблюдать строгие меры безопасности.
Ранее в Чернобыльской зоне отчуждения зафиксировали очередной масштабный пожар.