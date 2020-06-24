На Чернобыльской АЭС зафиксирован случай заболевания CoViD-19

На Чернобыльской атомной электростанции зафиксирован случай заболевания коронавирусом, об этом сообщается на сайте ЧАЭС.

Отмечается, что заразившийся мужчина в последний раз появлялся на работе 9 июня, после чего ушёл в отпуск. На электростанции выявлен один контактировавший с ним сотрудник, он помещён на карантин.