"Мы помним, мы гордимся". Российские космонавты с МКС поблагодарили ветеранов Великой Отечественной войны — видео

Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поблагодарили ветеранов Великой Отечественной войны за победу. Они записали видеообращение с борта Международной космической станции (МКС), сообщается на сайте "Роскосмоса".
— Ровно 75 лет назад, 24 июня, советские воины-победители и боевая техника прошли по главной площади нашей страны, ознаменовав долгожданное окончание Великой Отечественной войны и победу советского народа, — уточнил Иванишин.
По словам Вагнера, Парад Победы, который состоится в столице 24 июня, является символом продолжения славных боевых традиций российской армии и демонстрирует передовые технологии.
— Обращаясь к героям войны и участникам парада 1945 года, мы хотим сказать: мы помним, мы гордимся, спасибо за Победу, — добавил Вагнер.
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