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Трое детей и трое взрослых погибли при крушении легкомоторного самолёта в Мексике

Воздушное судно вылетело в понедельник днём, но к месту назначения так и не прибыло.

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Пятеро пассажиров и пилот погибли после крушения легкомоторного самолёта в Мексике, об этом сообщила государственная прокуратура штата Чиуауа. Также было опубликовано видео поисковой операции с воздуха и момент обнаружения разрушенного остова судна.

По сообщениям местных СМИ, жертвами стали в том числе трое детей. Борт вылетел в понедельник днём из города Камарго в направлении Гуасаве (штат Синалоа), но к месту назначения так и не прибыл, хотя время в пути не должно было превышать полутора часов. Спустя 20 минут после взлёта судно потеряло связь с диспетчерской вышкой. Сигнал спасателям поступил около 22 часов того же дня.

Самолёт Cessna пилотировал Леонило Гонсалес Оливас, а пассажиры, предположительно, были родственниками. Борт и тела погибших были найдены на границе штатов Синалоа и Чиуауа.

По предварительной версии, судно получило механические повреждения в высокогорье, рухнуло на равнину и загорелось. Сотрудники Государственного следственного управления муниципалитета Бальеса устанавливают причины трагедии.

Ранее легкомоторный самолёт упал в Одессе, экипаж погиб.

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