Трое детей и трое взрослых погибли при крушении легкомоторного самолёта в Мексике

Пятеро пассажиров и пилот погибли после крушения легкомоторного самолёта в Мексике, об этом сообщила государственная прокуратура штата Чиуауа. Также было опубликовано видео поисковой операции с воздуха и момент обнаружения разрушенного остова судна.

По сообщениям местных СМИ, жертвами стали в том числе трое детей. Борт вылетел в понедельник днём из города Камарго в направлении Гуасаве (штат Синалоа), но к месту назначения так и не прибыл, хотя время в пути не должно было превышать полутора часов. Спустя 20 минут после взлёта судно потеряло связь с диспетчерской вышкой. Сигнал спасателям поступил около 22 часов того же дня.