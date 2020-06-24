Эксперт по выживанию назвал опасности водоёмов для купающихся

Большинства трагедий на воде можно было бы избежать при выполнении простых правил безопасности. Такое мнение выразил эксперт по выживанию Эдуард Халилов.
— По статистике тонут либо дети, либо люди в состоянии алкогольного опьянения. Они не могут оценить все риски, опасности и свои силы. Самое главное правило безопасности — это не лезть в воду, если выпил алкоголь, — цитирует Халилова радио Sputnik.
Эксперт уточнил, что плавать нужно в местах со спасателями или другими людьми, которые в экстренных случаях могут оказать помощь. Кроме того, необходимо чётко контролировать свои силы и не заплывать далеко от берега.
При этом Халилов отметил, что в жизни тонущий человек выглядит не так, как показывают в кино, и обычный наблюдатель может даже не заметить, что происходит. Тонущие люди не кричат, а просто начинают задыхаться из-за попадания воды в дыхательные пути.
— У него может произойти спазм голосовой щели, он не сможет дышать, и произойдёт сухое утопление, — уточняет эксперт.
В таком состоянии люди теряют сознание и уходят под воду. Именно поэтому для купания необходимо выбирать только места, где в случае необходимости вам могут оказать помощь, отметил Халилов.
Также он дал совет родителям: когда дети начинают барахтаться в воде неподалёку от вас, им нужна помощь. Большинство случаев утопления происходит, когда ребёнок находится в 15–20 метрах от родителей.
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