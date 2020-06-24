Почему Сталин не участвовал в первом Параде Победы и другие неизвестные детали церемонии 24 июня 1945 года

Оглавление Строгий отбор и хитрости участников Фонтан Победителей Ошибка операторов Иностранцы Отказ Сталина от участия в церемонии Монархическая музыка

Ровно 75 лет назад, 24 июня 1945 года, в Москве прошёл первый Парад Победы. По Красной площади промаршировали сводные отряды всех фронтов — свыше 35 тысяч военнослужащих. Он стал самым знаменитым парадом советской эпохи, вряд ли найдётся хоть один человек, который не видел фотографий советских воинов в парадной форме и нацистских штандартов, брошенных у Мавзолея. Тем не менее некоторые детали парада не получили широкой известности.

Парад Победы в Великой Отечественной войне состоялся 24 июня 1945 года, через полтора месяца после окончания боевых действий. Никакого символизма в выборе этой даты не было. Через неделю после окончания войны с Германией Иосиф Сталин поручил подготовить предложения по проведению парада в советской столице. Через девять дней, 24 мая 1945 года, все предложения были представлены Сталину. Военные предлагали отвести на подготовку парада два месяца, однако глава государства с этими сроками не согласился и сократил их вдвое, установив дату проведения парада ровно через месяц — 24 июня.

Строгий отбор и хитрости участников

Фото © ТАСС / Марк Редькин

Каждый действующий фронт (за исключением действующих приграничных фронтов в Закавказье и на Дальнем Востоке) должен был выделить сводный отряд для участия в параде. Формальные критерии отбора, опубликованные в приказах по фронтам, были весьма строгими: рост не ниже 175 см (достаточно высокий по тем временам), возраст — не старше 30 лет. Желательны были и боевые заслуги. Впрочем, на местах эти критерии соблюдали не очень строго. Не допускать к участию в параде заслуженных фронтовиков, увешанных наградами, из-за того, что им не хватает нескольких сантиметров роста, было бы слишком несправедливо.

"Были свои хитрости, которые известны непосредственно от участников парада. Существовало негласное правило: невысоких людей старались поставить в центр, чтобы они не выделялись. Тех, кто прихрамывал или не мог выдерживать строевой ритм, тоже ставили в центр, чтобы шеренга в случае необходимости могла зажать их плечами и протащить. Самых рослых размещали в первых рядах, для съёмки", — рассказал Лайфу художник-гравёр Владимир Нуждин, создатель знаменитой диорамы "Парад Победы".

Ещё более строгим был отбор зрителей, поскольку всех желающих Красная площадь не могла уместить при всём желании. Попасть на мероприятие можно было только при наличии именного билета. Воочию наблюдать историческое мероприятие пригласили только самых заслуженных деятелей науки, искусства, стахановцев и прочих ударников труда.

Тщательно отбирались и участники шествия трудящихся. Широко известно, что сильный дождь 24 июня внёс определённые коррективы в протокол мероприятия. В частности, из-за плохой погоды были отменены полёты самолётов. Менее известно, что из-за дождя отменили и "гражданскую" часть парада.

После прохода по Красной площади военных должна была состояться демонстрация с участием рабочих, которая символизировала бы вклад тыла в Победу. Несколько тысяч передовиков производства и других тщательно отобранных участников демонстрации с самого утра ожидали своей очереди на пересечении Волхонки и Знаменки. Однако в конечном счёте их проход по Красной площади был отменён под предлогом заботы об их здоровье из-за плохой погоды, хотя участники шествия ждали своей очереди с раннего утра и в любом случае успели изрядно промокнуть.

Фонтан Победителей

Накануне парада был смонтирован эффектный 26-метровый фонтан, который разместили прямо на лобном месте Красной площади. Он получил название — фонтан Победителей. Нижний ярус сооружения был украшен цветами. Каждый из четырёх каскадов имел форму круга с вертикальными струями воды. Сооружение было установлено исключительно ради парада. Его демонтировали после завершения мероприятия. Тем не менее его можно увидеть на фотографиях, сделанных на параде.

Ошибка операторов

Фото © ТАСС / Макс Альперт

Съёмками парада занималось свыше сотни кинооператоров и фотографов. Они велись как на чёрно-белую, так и на трофейную цветную плёнку. Как это нередко бывает на столь масштабных мероприятиях, не обошлось без технических накладок. По какой-то причине ни один из операторов не запечатлел на плёнку двух генералов, командовавших фронтами: генерала армии Андрея Ерёменко и генерала армии Ивана Баграмяна. Выяснилось это упущение уже в момент просмотра плёнок, причём о накладке узнал и Сталин, который был сильно недоволен тем, что операторы обошли вниманием военачальников.

Сталин сделал выговор куратору советской кинематографии Ивану Большакову, которому пришлось экстренно отправлять в командировку несколько операторов, к этому моменту Баграмян уже был в Риге, а Ерёменко в Кракове. Кинооператор Леонид Посельский, который занимался съёмками Ерёменко, писал в мемуарах: "В дирекции студии меня попросили объяснить генералу, что его съёмка на параде забракована из-за капель дождя, попавших в объектив… Я доложил о цели приезда и сказал о каплях дождя... Генерал стукнул кулаком по своему столу и грозно произнёс:

— Кто научил вас врать генералу, капитан! Мимо меня пробегали ваши операторы, и ни один не удосужился остановиться и снять меня на параде. Я попытался как-то объяснить ситуацию, но Ерёменко поднялся из-за стола и зычным голосом дал команду: "Кругом, марш отсюда!" Я пулей вылетел из кабинета весь красный от стыда". В конечном счёте всё закончилось хорошо. Баграмяна и Ерёменко сняли отдельно и вмонтировали в фильм так, что подвоха никто не заметил.

Иностранцы

Фото © ТАСС / Фёдор Кислов

В московском Параде Победы приняли участие и отдельные иностранные войска, сражавшиеся на восточном фронте. Так, в составе сводного отряда 1-го Белорусского фронта присутствовали представители Войска польского. Участие в параде принял по меньшей мере один иностранный генерал — командующий 1-й болгарской армией генерал-лейтенант Владимир Стойчев. Также участвовавший в параде начальник штаба Войска польского генерал брони Владислав Корчиц до начала войны служил в РККА и имел советское гражданство.

Отказ Сталина от участия в церемонии

Фото © ТАСС

Одна из главных загадок парада 24 июня, на которую до сих пор нет однозначного ответа, — принципиальное неучастие в параде верховного главнокомандующего и наркома обороны Иосифа Сталина. Командовал парадом Константин Рокоссовский, принимал его Георгий Жуков. Сам Сталин, хотя и присутствовал на трибуне Мавзолея вместе с остальными членами Политбюро, не принимал никакого участия в церемонии и даже не выступил с торжественным обращением к участникам парада (это сделал Жуков).

Причины, по которым глава государства устранился от мероприятия, до сих пор не объяснены однозначно. В мемуарах Жукова приводится сомнительная байка, якобы рассказанная маршалу Василием Сталиным. Будто бы генеральный секретарь собирался принимать парад сам и даже тренировался на коне. Но во время одной из тренировок лошадь неожиданно понесла, Сталин упал, повредил руку и решил не рисковать здоровьем.

История несколько сомнительна, поскольку ни одного достоверного свидетельства этого инцидента нет. Вдобавок, если посмотреть на довоенные парады, то заметно, что Сталин в них никогда не участвовал. Традиция проводить парады на 1 Мая и 7 Ноября окончательно установилась в СССР с 1922 года. За эти годы в роли командующих и принимающих выступали самые разные личности: Троцкий, Будённый, Корк, Тухачевский, Белов, Б. Горбачёв, Уборевич, Базилевич и даже такой максимально далёкий от армии человек, как Калинин. Чаще всего в роли принимающего парад выступал нарком обороны Ворошилов. Сам Сталин за все эти годы ни разу не выступил в качестве командующего или принимающего парад. По всей вероятности, и в 1945 году он не стал изменять этой традиции, несмотря на требование должности. Правда, это всё же не объясняет, почему он не обратился к участникам парада с речью, чего ждали многие.

Кроме того, Сталин не стал надевать парадную форму. Специально к мероприятию для всего офицерского состава были пошиты новые парадные мундиры цвета морской волны. "Большинство офицеров были в специально пошитых парадных мундирах. Многие рядовые и сержанты шли в чистых и опрятных гимнастёрках стандартного образца. Сталин был в старых кителе и плаще, которые обычно носил", — свидетельствует Нуждин.

Исследователи до сих пор спорят о мотивах этого решения Сталина. Одни считают, что Сталин просто решил остаться в тени из-за того, что не принимал активного участия в церемонии. Другие объясняют это тем, что ему просто не понравились варианты парадного мундира, приготовленные специально для него. Один из телохранителей Сталина Алексей Рыбин в своих мемуарах вспоминал, что начальник тыла Хрулёв представил генеральному секретарю три варианта мундира, моделями послужили военнослужащие "кремлёвского полка". Однако Сталину форма не понравилась.

"Это что за павлины?" — поинтересовался он у Хрулёва, когда тот представил ему солдат, одетых в украшенную обильным золотым шитьём форму для верховного главнокомандующего. Аналогичную историю приводит в мемуарах и генерал Штеменко, согласно которой Сталин принялся браниться по поводу вычурной формы, "не стесняясь присутствующих".

Монархическая музыка

Фото © Getty Images / Ivan Shagin / Slava Katamidze Collection / Getty Images

Особенностью Парада Победы было наличие музыки, которую в былые времена окрестили бы "монархической", "реакционной" и "контрреволюционной". Так, на параде звучала патриотическая песня авторства Михаила Глинки "Славься" из оперы "Жизнь за царя". Вплоть до конца 30-х опера считалась глубоко контрреволюционной и не ставилась в театрах. Песня начиналась словами:

"Славься, славься, наш русский Царь! Господом данный нам Царь-Государь! Да будет бессмертен твой царский род, Да им благоденствует русский народ".

В 1939 году Сергей Городецкий переписал либретто, убрав все монархические моменты, а оперу переименовали в "Иван Сусанин" и вновь стали демонстрировать на сценах. По сюжету она просто идеально подходила к Параду Победы, поскольку в опере песня исполнялась во время торжеств на Красной площади, посвящённых изгнанию польских войск из Москвы.

Кроме того, во время прохождения войск по Красной площади помимо традиционных советских маршей звучали и дореволюционные гвардейские марши. "Было решено играть все гвардейские марши царского времени. Преображенский, Семёновский, марш лейб-гвардии Егерского полка. Когда пошла кавалерия, играл марш лейб-гвардии Конного полка и т.д. Разумеется, большинство участников не узнали их, в 1945 году эти марши помнили немногие. Только пожилые люди или те, кто начинал карьеру ещё в императорской армии", — рассказал Лайфу Нуждин.