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В торговом центре в Вирджинии произошла стрельба — видео

Конфликт возник на фуд-корте.

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Стрельба произошла в торговом центре города Ричмонд, штат Вирджиния. Об этом сообщает местная полиция в "Твиттере".

В результате инцидента один человек получил ранения. С тяжёлыми травмами он был доставлен в госпиталь.

Личность стрелка пока не установлена. По данным полиции, конфликт начался на фуд-корте, сначала оппоненты просто дрались, затем один из них открыл огонь. Подробности происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в Миннеаполисе погиб один человек и пострадало 11.

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