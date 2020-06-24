В торговом центре в Вирджинии произошла стрельба — видео

Стрельба произошла в торговом центре города Ричмонд, штат Вирджиния. Об этом сообщает местная полиция в "Твиттере".

В результате инцидента один человек получил ранения. С тяжёлыми травмами он был доставлен в госпиталь.

Личность стрелка пока не установлена. По данным полиции, конфликт начался на фуд-корте, сначала оппоненты просто дрались, затем один из них открыл огонь. Подробности происшествия устанавливаются.