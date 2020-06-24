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Роспотребнадзор напомнил о важности ношения масок и соблюдения безопасной дистанции во время парада

Старт торжественных мероприятий на Красной площади запланирован на 10:00 мск.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

Специалисты Роспотребнадзора рекомендовали надевать маски и перчатки, а также соблюдать безопасную дистанцию во время Парада Победы в Москве 24 июня. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В настоящее время в ситуации, обусловленной необходимостью всемерного снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной CoViD-2019, большое практическое значение имеет такая важная профилактическая мера, как ношение гражданами масок в качестве средства защиты барьерного типа, — сказано в сообщении.

Также отмечается, что необходимо соблюдать безопасное расстояние в 1,5–2 метра между людьми и дезинфицировать предметы влажными антисептическими салфетками.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин попросил москвичей оставаться дома во время Парада Победы.

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