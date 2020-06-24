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В Минздраве назвали неразумным ношение маски на подбородке

Состояние благодушия после ослабления мер может быть опасным, отметили в ведомстве.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская

Главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии Министерства здравоохранения России, профессор Игорь Молчанов сообщил, что многие граждане носят маску на подбородке из-за ощущения удушья, возникающего в жару, однако это неразумно.

В городах с их большой плотностью населения и его миграцией неразумное поведение граждан может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, в том числе масочного и перчаточного,приводятся слова Молчанова на сайте ведомства.

Он уточнил, что состояние благодушия после ослабления мер может быть опасным и предсказать дальнейшие события трудно.

Но будем рассчитывать на благоразумие наших жителей, — уточнил врач.

По его словам, меры индивидуальной защиты должны соблюдаться обязательно, включая ношение масок в транспорте и общественных местах, а также соблюдение безопасного расстояния между людьми.

Ранее Лайф сообщал, что россиянам разрешили снимать маски на пляже.

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