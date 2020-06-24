В Минздраве назвали неразумным ношение маски на подбородке

Главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии Министерства здравоохранения России, профессор Игорь Молчанов сообщил, что многие граждане носят маску на подбородке из-за ощущения удушья, возникающего в жару, однако это неразумно.

— В городах с их большой плотностью населения и его миграцией неразумное поведение граждан может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, в том числе масочного и перчаточного, — приводятся слова Молчанова на сайте ведомства.

Он уточнил, что состояние благодушия после ослабления мер может быть опасным и предсказать дальнейшие события трудно.

— Но будем рассчитывать на благоразумие наших жителей, — уточнил врач.

По его словам, меры индивидуальной защиты должны соблюдаться обязательно, включая ношение масок в транспорте и общественных местах, а также соблюдение безопасного расстояния между людьми.