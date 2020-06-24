"Они тоже живые люди". Психолог назвала причины развода Харламова и Асмус

Психолог Наталья Панфилова прокомментировала развод шоумена Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.

— В любом браке существует несколько кризисных периодов, первый из которых — так называемый год притирок, — цитирует специалиста Пятый канал.

Она уточнила, что после этого идут три года брака, в которых на первый план выходят минусы отношений, а плюсы сходят на нет.

Следом наступает третий кризис, который звёздная пара и не смогла пережить. Его суть заключается в том, что человек может чувствовать усталость от отношений и думать, что они изжили себя.

— Люди известные — они тоже живые люди. Для людей известных и знаменитых кризис разочарования в партнёре, того, что хочется совершить апгрейд, того, что есть усталость в отношениях, наиболее ярко выражен, — отметила психолог.

Ещё одной версией разрыва отношений являются политические разногласия партнёров. Её высказал политолог Станислав Белковский, за что был резко раскритикован самим Харламовым.

— Господин Белковский, вы вроде известный политолог. Вас слушают люди. Зачем эти идиотские вбросы? Я бы прошёл мимо этого бреда, но вы же манипулируете людьми подобным образом, — написал юморист в "Инстаграме".

Харламов в ироничной форме отметил, что Белковский получил за предложение 84 евро и "собирается поехать на эти деньги в Гагры со своим новым парнем".