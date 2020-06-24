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"Они тоже живые люди". Психолог назвала причины развода Харламова и Асмус

По её мнению, пара не смогла преодолеть один из кризисов.

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Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Психолог Наталья Панфилова прокомментировала развод шоумена Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.

В любом браке существует несколько кризисных периодов, первый из которых — так называемый год притирок, — цитирует специалиста Пятый канал.

Она уточнила, что после этого идут три года брака, в которых на первый план выходят минусы отношений, а плюсы сходят на нет.

Следом наступает третий кризис, который звёздная пара и не смогла пережить. Его суть заключается в том, что человек может чувствовать усталость от отношений и думать, что они изжили себя.

Люди известные — они тоже живые люди. Для людей известных и знаменитых кризис разочарования в партнёре, того, что хочется совершить апгрейд, того, что есть усталость в отношениях, наиболее ярко выражен, — отметила психолог.

Ещё одной версией разрыва отношений являются политические разногласия партнёров. Её высказал политолог Станислав Белковский, за что был резко раскритикован самим Харламовым.

Господин Белковский, вы вроде известный политолог. Вас слушают люди. Зачем эти идиотские вбросы? Я бы прошёл мимо этого бреда, но вы же манипулируете людьми подобным образом, — написал юморист в "Инстаграме".

Харламов в ироничной форме отметил, что Белковский получил за предложение 84 евро и "собирается поехать на эти деньги в Гагры со своим новым парнем".

Напомним, о разводе пара объявила 22 июня. При этом и Харламов и Асмус уверяют, что процесс будет проходить в дружеской атмосфере и "без грязи". По их словам, в случившемся не виноваты ни фильм "Текст", ни "третьи лица".

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