Зюганов: Парад будет легендарным

Великая Победа заслуживает великих праздников, считает собеседник Лайфа.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поделился ожиданиями от парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который пройдёт в Москве меньше чем через полчаса. По мнению политика, шествие по Красной площади будет легендарным.

— Такие парады бывают раз в истории, — заявил он Лайфу. — Такой победы у человечества не было, и такая победа заслуживает великих праздников и великих парадов. Поэтому парад будет легендарный.