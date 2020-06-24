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Регион
Опубликовано 24 июня 2020, 09:32
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Зюганов: Парад будет легендарным

Великая Победа заслуживает великих праздников, считает собеседник Лайфа.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поделился ожиданиями от парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который пройдёт в Москве меньше чем через полчаса. По мнению политика, шествие по Красной площади будет легендарным.

Такие парады бывают раз в истории, — заявил он Лайфу. — Такой победы у человечества не было, и такая победа заслуживает великих праздников и великих парадов. Поэтому парад будет легендарный.

Ранее Лайф показал фоторепортаж со второй репетиции Парада Победы в Москве.

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Марина Калегина
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