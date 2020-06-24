НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

Зюганов: Парад будет легендарным

Великая Победа заслуживает великих праздников, считает собеседник Лайфа.

214

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поделился ожиданиями от парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который пройдёт в Москве меньше чем через полчаса. По мнению политика, шествие по Красной площади будет легендарным.

Такие парады бывают раз в истории, — заявил он Лайфу. — Такой победы у человечества не было, и такая победа заслуживает великих праздников и великих парадов. Поэтому парад будет легендарный.

Ранее Лайф показал фоторепортаж со второй репетиции Парада Победы в Москве.

Выбор редакции

Loading...