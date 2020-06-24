В день Парада Победы москвичей ждёт переменная облачность и до +25

В среду, 24 июня, в Москве ожидается переменная облачность и до +25 градусов тепла. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Днём столбики термометров покажут от 23 до 25 градусов тепла, ночью похолодает до +8. В Подмосковье в дневные часы от 22 до 27, ночью температура опустится до +5.

Ветер северный, 6–11 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.