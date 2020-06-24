"А Ефремов уже как бы и не очень виноват". Адвокат возложил вину за смерть Захарова на очевидцев, доставших его из покорёженной машины

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что летального исхода в ДТП можно было не допустить. Он осудил действия очевидцев и подчеркнул, что не стоило трогать искорёженный автомобиль Сергея Захарова и вытаскивать пострадавшего самостоятельно до приезда скорой помощи.

— Когда ДТП случилось, Захарова нельзя было вытаскивать из машины. Машина была перевёрнута, её нельзя было сильно трогать, — заявил юрист в интервью Пятому каналу.

Слова защитника возмутили публициста и политолога Армена Гаспаряна.

— То есть теперь люди виноваты. А Ефремов уже как бы и не очень виноват, — написал он в своём телеграм-канале.

Пашаев также рассказал, что следствие по уголовному делу может завершиться через три недели, сообщает ТАСС. После этого с ним ознакомятся обе стороны и прокуратура. В суде материалы, по мнению адвоката, окажутся уже в августе.