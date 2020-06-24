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"А Ефремов уже как бы и не очень виноват". Адвокат возложил вину за смерть Захарова на очевидцев, доставших его из покорёженной машины

Следствие по уголовному делу может завершиться уже через три недели.

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Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что летального исхода в ДТП можно было не допустить. Он осудил действия очевидцев и подчеркнул, что не стоило трогать искорёженный автомобиль Сергея Захарова и вытаскивать пострадавшего самостоятельно до приезда скорой помощи.

Когда ДТП случилось, Захарова нельзя было вытаскивать из машины. Машина была перевёрнута, её нельзя было сильно трогать, заявил юрист в интервью Пятому каналу.

Слова защитника возмутили публициста и политолога Армена Гаспаряна.

То есть теперь люди виноваты. А Ефремов уже как бы и не очень виноват, написал он в своём телеграм-канале.

Пашаев также рассказал, что следствие по уголовному делу может завершиться через три недели, сообщает ТАСС. После этого с ним ознакомятся обе стороны и прокуратура. В суде материалы, по мнению адвоката, окажутся уже в августе.

Напомним, поздно вечером 8 июня в центре российской столицы Михаил Ефремов за рулём джипа пересёк двойную сплошную и врезался в фургон. Водитель ВАЗа скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза показала, что в момент аварии в крови актёра были алкоголь и наркотики. Теперь Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет, суд отправил его под домашний арест на два месяца.

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