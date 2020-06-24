СМИ: Евросоюз может сохранить запрет на въезд жителям России, США и Бразилии после открытия границ

Страны Евросоюза могут временно запретить въезд для жителей России, США и Бразилии после открытия границ 1 июля. Об этом сообщает The New York Times.

По данным СМИ, в ЕС учитывают статистику выявленных случаев коронавируса. Во внимание берётся среднее число новых случаев за две недели на 100 тысяч населения. Брюссель требует, чтобы этот показатель был равен 16.

В предварительном варианте планируемого документа прописаны государства, въезд для граждан которых будет открыт. Среди них — Китай, Уругвай, Куба и Вьетнам. Отмечается, что списки будут пересматриваться каждые две недели.

На сегодняшний день в России выявлено 599 705 случаев заражения CoViD-19. Из них 356 429 жителей выздоровели, 8359 скончались.