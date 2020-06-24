Депутаты устроили массовую драку с обливанием в Саратовской областной думе — видео

Депутаты фракций "Единой России" и КПРФ устроили драку в Саратовской областной думе, сообщает издание "Четвёртая власть".

Парламентарии рассматривали вопрос о лишении слова на следующем собрании члена КПРФ Николая Бондаренко и единоросса Дмитрия Чернышевского за неэтичное поведение на заседаниях. К консенсусу прийти не удалось — на одиннадцатом часу началась потасовка.

В момент, когда председатель Думы Николай Бушуев зачитывал решение мандатной комиссии, Бондаренко вышел в первые ряды и стал снимать происходящее на телефон. При этом он не реагировал на замечания и что-то говорил вслух.

После этого в его сторону полетела пустая бутылка из-под воды, кинутая депутатом-единороссом Анатолием Ципящуком. Бондаренко попытался атаковать обидчика, однако дорогу ему преградил Дмитрий Пегов. Следом завязалась массовая драка, охрана и сотрудники Думы пытались успокоить разбушевавшихся депутатов более пяти минут.

На инцидент отреагировал глава региональной фракции "Единой России" Иван Дзюбан. Он отметил, что единороссы обратятся в МВД.

— Мы будем обращаться в мандатную комиссию и в органы МВД для оценки правомерности их действий. Несмотря на большую разницу в возрасте, Николай Бондаренко (35 лет) агрессивно выступил по отношению к Анатолию Ципящуку (57 лет), — цитирует Дзюбана РИА "Новости".

Член Общественной палаты Саратовской области Николай Скворцов назвал произошедшее "отстаиванием интересов избирателей".

— Вы думаете, по улицам страшно ходить? Это вы просто ещё в нашу Думу не заходили! Наши депутаты так отстаивают интересы избирателей, что готовы задушить друг друга в порыве дискуссии — в прямом смысле слова, — написал Скворцов в "Фейсбуке".