Эксперты заявили, что в Сеть попали данные пяти миллионов соискателей из базы сайта по трудоустройству

В России произошла утечка личных данных пользователей сайта по поиску работы, база данных на пять миллионов строк опубликована на одном из андеграунд-форумов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на основателя и технического директора компании по интернет-безопасности DeviceLock Ашота Оганесяна.

Эксперт допустил, что информация, датируемая 2016 годом, была загружена с портала SuperJob. Она довольно старая и не включает платёжные документы, поэтому может использоваться максимум для мелкого мошенничества вроде платного размещения резюме или спам-звонков.

— Файлы содержат ФИО, пол, дату рождения, телефон, адрес электронной почты, город, желаемый уровень зарплаты, а также название оператора мобильной связи, регион и часовой пояс, что говорит об оптимизации базы под "обзвон", — подчеркнул Оганесян.

В компании SuperJob информацию об утечке опровергли и заявили, что проводят постоянный мониторинг в системах безопасности. Там также добавили, что у них никогда не случалось подобных ситуаций, к тому же ресурс не хранит названий операторов сотовой связи и обрабатывает данные совершенно в другом виде.