Онищенко назвал Красную площадь во время парада самым безопасным местом на Земле

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Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко назвал Красную площадь в день Парада Победы самым безопасным местом на планете в плане санитарно-эпидемиологической обстановки. Сегодня во время торжественного мероприятия помимо ветеранов там присутствуют десять иностранных лидеров, которые прибыли по приглашению Кремля накануне.
Парад Победы в Москве — 2020
Как ранее сообщал Лайф, в параде примут участие главы таких государств, как Абхазия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Босния и Герцеговина, Молдавия, Сербия, Южная Осетия, Узбекистан и Таджикистан. При этом белорусский лидер прилетел в Москву вместе с сыновьями.