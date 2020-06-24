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Онищенко назвал Красную площадь во время парада самым безопасным местом на Земле

Начало торжественных мероприятий запланировано на 10 часов утра.

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Видео © LIFE

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко назвал Красную площадь в день Парада Победы самым безопасным местом на планете в плане санитарно-эпидемиологической обстановки. Сегодня во время торжественного мероприятия помимо ветеранов там присутствуют десять иностранных лидеров, которые прибыли по приглашению Кремля накануне.

Как ранее сообщал Лайф, в параде примут участие главы таких государств, как Абхазия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Босния и Герцеговина, Молдавия, Сербия, Южная Осетия, Узбекистан и Таджикистан. При этом белорусский лидер прилетел в Москву вместе с сыновьями.

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