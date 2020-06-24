Онищенко назвал Красную площадь во время парада самым безопасным местом на Земле

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко назвал Красную площадь в день Парада Победы самым безопасным местом на планете в плане санитарно-эпидемиологической обстановки. Сегодня во время торжественного мероприятия помимо ветеранов там присутствуют десять иностранных лидеров, которые прибыли по приглашению Кремля накануне.