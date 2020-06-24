"Арматы" и белые "Победы". Лайф публикует видео приготовлений к параду на Красной площади

На Красной площади в Москве идут последние приготовления к началу военного парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. На самой площади выстроились подразделения как российской армии, так и группы иностранных военнослужащих из стран, принимавших участие в разгроме гитлеровской Германии. Особое место среди них всех занимает группа военнослужащих, которые пронесут по площади боевые штандарты всех десяти фронтов Великой Отечественной войны.

На Манежной площади перед Кремлём уже выстроилась военная техника. Внимание гостей и прессы привлекли как восстановленные танки времён войны — Т-34, так и новейшие современные образцы российской бронетехники — танки Т-14 "Армата". Кроме того, в строю техники были замечены белоснежные раритетные автомобили ГАЗ "Победа". По предположению собравшихся, возможно, именно на этих автомобилях будет осуществляться руководство парадом, как в 1945 году верхом на белом коне это делал маршал Георгий Жуков.