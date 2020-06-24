Мексиканская и болгарская газеты опубликовали статью Путина о Второй мировой

Статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне опубликовали мексиканская газета El Universal и одно из крупнейших болгарских изданий "Труд".

— Вторая мировая война не случилась в одночасье, не началась неожиданно, вдруг. Она — результат многих тенденций и факторов в мировой политике того периода, — цитирует мексиканское издание российского лидера.

Статья опубликована на испанском языке в разделе "Мнение".

"Труд" выпустил публикацию Путина в виде отдельной брошюры, вложенной в основной выпуск. Болгарское издание отмечает, что 22 июня 1941 года гитлеровская Германия напала на СССР, начав операцию "Барбаросса". Четыре года спустя при решающей роли Советского Союза нацизм в Европе был разгромлен.

— Несколько дней назад президент Владимир Путин опубликовал статью по поводу 75-летия победы в Великой Отечественной войне. "Труд" представляет своим читателям полный текст этой статьи, — пишет издание.

Публикация также включает серию фотографий военного времени, а также кадры акции "Бессмертный полк" с участием президента России.