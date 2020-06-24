В Санкт-Петербурге арестовали избивших семейную пару музыкантов

Двое напавших на уличных музыкантов в Санкт-Петербурге помещены под стражу на два месяца, ещё двое отправлены под домашний арест. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города в телеграм-канале.

Отмечается, что один из арестованных является несовершеннолетним, он воспитывается без отца, а мать неоднократно привлекалась к административной ответственности. Из-за этого он и был отправлен в СИЗО.