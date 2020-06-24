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В Санкт-Петербурге арестовали избивших семейную пару музыкантов

Один из помещённых в СИЗО — несовершеннолетний. Суд принял во внимание, что он воспитывается без отца, а мать неоднократно привлекалась к административной ответственности.

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Двое напавших на уличных музыкантов в Санкт-Петербурге помещены под стражу на два месяца, ещё двое отправлены под домашний арест. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города в телеграм-канале.

Отмечается, что один из арестованных является несовершеннолетним, он воспитывается без отца, а мать неоднократно привлекалась к административной ответственности. Из-за этого он и был отправлен в СИЗО.

Напомним, ранее сообщалось, что группа молодых людей напала на семейную пару музыкантов. В результате инцидента 30-летний мужчина и 31-летняя беременная супруга получили переломы носа и ушибы головного мозга.

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