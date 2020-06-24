Объявивший о закрытии туроператор "Ника" вернёт деньги клиентам

Петербургский туроператор "Ника", объявивший о прекращении деятельности, сможет выплатить деньги своим клиентам. Об этом сообщает пресс-служба Ростуризма.

— По предварительным данным, совокупного размера финансового обеспечения ответственности туроператора в размере 53 770 613 рублей будет достаточно для осуществления всех выплат клиентам, — приводит слова пресс-службы ТАСС.

Ростуризм проработал возможные варианты продолжения работы туроператора, однако руководство компании приняло решение о прекращении деятельности.

Ранее Лайф сообщал, что основанный в 1993 году туроператор "Ника" объявил о закрытии с 22 июня из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, а также нежелания страховой компании продлевать существующий договор.