Шесть человек погибли и более 30 пострадали во время мощного землетрясения в Мексике

Шесть человек погибли и более 30 пострадали во время сильного землетрясения в Мексике. Об этом сообщает Управление гражданской защиты штата Оахака в "Твиттере".

Серьёзные повреждения получили пять больниц на юге страны, у них сломаны конструкции и фасады. Также подземные толчки повредили церковь в Икскотеле, где может обрушиться купол, дворец правительства в Санта-Лусия-дель-Камино и муниципальный рынок.