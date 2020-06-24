Шесть человек погибли и более 30 пострадали во время мощного землетрясения в Мексике

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Шесть человек погибли и более 30 пострадали во время сильного землетрясения в Мексике. Об этом сообщает Управление гражданской защиты штата Оахака в "Твиттере".
Серьёзные повреждения получили пять больниц на юге страны, у них сломаны конструкции и фасады. Также подземные толчки повредили церковь в Икскотеле, где может обрушиться купол, дворец правительства в Санта-Лусия-дель-Камино и муниципальный рынок.
Подземные толчки ощущались сразу в 11 штатах, однако в девяти из них серьёзных разрушений не случилось. Как отмечает Национальная сейсмологическая служба, было зафиксировано 447 повторных толчков, магнитуда самого мощного из которых составила 7,5 балла.