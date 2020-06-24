ВШЭ попала в топ-50 лучших молодых вузов по версии QS

Высшая школа экономики (ВШЭ) заняла 31-е место в рейтинге молодых университетов, который составляет британская компания Quacquarelli Symonds (QS). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу вуза.

— Высшая школа экономики впервые вошла в топ-35 и остаётся единственным российским вузом в топ-50 этого рейтинга, — говорится в сообщении.

Прошлогодний результат оказался улучшен на семь позиций.

Ректор вуза Ярослав Кузьминов отметил, что продвижение в списке демонстрирует общую динамику развития университета. По его словам, проводимая ВШЭ программа укрепляет репутацию вуза на мировой арене.

Компания QS составляет рейтинг из университетов, которым нет 50 лет. Критерии такие же, как и при составлении общего институционального списка.