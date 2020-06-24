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"Победа будет нам сопутствовать". Министр спорта надеется, что матчи РПЛ больше не придётся переносить

Игры чемпионата России по футболу возобновились после периода нерабочих дней на прошлой неделе.

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Министр спорта РФ Олег Матыцин выразил надежду, что откладывать чемпионат России по футболу из-за пандемии коронавирусной инфекции не придётся. Об этом он рассказал Лайфу перед Парадом Победы на Красной площади. По его словам, Роспотребнадзор совместно с Российским футбольным союзом на время эпидемии разработали специальный регламент.

— Будем думать, что победа будет сопутствовать нам во всём, в том числе и в футболе. Будем надеяться, что не придётся [откладывать чемпионат России по футболу], надеюсь, что все случаи [заражений] временные, футболисты будут здоровы и, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и регламентом, который разработан совместно с РФС и Роспотребнадзором, игры будут продолжены, — сказал Матыцин.

Напомним, чемпионат России по футболу возобновился 19 июня. При этом, в соответствии с требованиями санитарной безопасности, командам разрешили заполнить трибуны стадиона лишь на 10%.

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