НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

Путин поприветствовал ветеранов на трибунах Красной площади — видео

В торжественном мероприятии также примут участие лидеры десяти стран.

263

Президент России Владимир Путин пришёл на трибуны на Красной площади, где сегодня пройдёт Парад Победы. Глава государства поприветствовал ветеранов Великой Отечественной войны, пожав каждому из них руку.

Как ранее сообщал Лайф, кроме ветеранов в торжественных мероприятиях сегодня по приглашению России примут участие главы десяти стран, в том числе и президент Белоруссии Александр Лукашенко, который прибыл на Красную площадь вместе со своими сыновьями.

Ранее в беседе с Лайфом депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач РФ назвал Красную площадь в день Парада Победы самым безопасным местом на планете. Тем не менее в Роспотребнадзоре напомнили о важности ношения масок и соблюдения безопасной дистанции во время праздничных мероприятий.

Выбор редакции

Loading...