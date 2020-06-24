Путин поприветствовал ветеранов на трибунах Красной площади — видео

Президент России Владимир Путин пришёл на трибуны на Красной площади, где сегодня пройдёт Парад Победы. Глава государства поприветствовал ветеранов Великой Отечественной войны, пожав каждому из них руку.

Как ранее сообщал Лайф, кроме ветеранов в торжественных мероприятиях сегодня по приглашению России примут участие главы десяти стран, в том числе и президент Белоруссии Александр Лукашенко, который прибыл на Красную площадь вместе со своими сыновьями.