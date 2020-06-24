Путин открыл Парад Победы в Москве: Мы всегда будем помнить, что нацизм сокрушил советский народ

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с 75 годовщиной победы в Великой Отечественной войне и объявил минуту молчания.

- Поздравляю вас с 75 годовщиной победы в Великой Отечественной войне, с победой, которая определила будущее планеты на десятилетия вперёд, - сказал глава государства, открывая парад. - Здесь, у стен Кремля состоялся легендарный Парад Победителей. Этот парад остался в истории, как триумф невиданной силы, как торжество добра над злом, мира над войной, жизни над смертью.

Россияне всегда будут помнить, что нацистов сокрушил советский народ, миллионы людей разных национальностей из всех республик Советского Союза, подчеркнул глава государства.

- Сегодня мы склоняем головы перед светлой памяти всех, кто не пришёл с войны, скорбим о ветеранах, которые уже ушли от нас, - отметил Владимир Путин и объявил минуту молчания.