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Шойгу перекрестился под Спасской башней перед Парадом Победы — видео

На Красной площади началась торжественная часть мероприятия.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу, проезжая на кабриолете Aurus перед началом Парада Победы, снял головной убор и перекрестился, выезжая из ворот Спасской башни Московского Кремля. Над воротами этой башни установлена икона Спаса Нерукотворного.

Российский автомобиль премиум-класса Aurus Senat участвует в военном параде на Красной площади уже второй раз. Впервые министр обороны принимал на нём Парад Победы 9 Мая прошлого года.

Как ранее сообщал Лайф, президент России Владимир Путин прибыл на Красную площадь и поприветствовал ветеранов, собравшихся на трибунах. Помимо них в мероприятиях принимают участие десять иностранных лидеров.

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