Шойгу перекрестился под Спасской башней перед Парадом Победы — видео

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, проезжая на кабриолете Aurus перед началом Парада Победы, снял головной убор и перекрестился, выезжая из ворот Спасской башни Московского Кремля. Над воротами этой башни установлена икона Спаса Нерукотворного.

Российский автомобиль премиум-класса Aurus Senat участвует в военном параде на Красной площади уже второй раз. Впервые министр обороны принимал на нём Парад Победы 9 Мая прошлого года.