Шойгу перекрестился под Спасской башней перед Парадом Победы — видео

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, проезжая на кабриолете Aurus перед началом Парада Победы, снял головной убор и перекрестился, выезжая из ворот Спасской башни Московского Кремля. Над воротами этой башни установлена икона Спаса Нерукотворного.
Российский автомобиль премиум-класса Aurus Senat участвует в военном параде на Красной площади уже второй раз. Впервые министр обороны принимал на нём Парад Победы 9 Мая прошлого года.
Парад Победы в Москве — 2020
Как ранее сообщал Лайф, президент России Владимир Путин прибыл на Красную площадь и поприветствовал ветеранов, собравшихся на трибунах. Помимо них в мероприятиях принимают участие десять иностранных лидеров.