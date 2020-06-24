75 самолётов и вертолётов пролетели над Красной площадью — видео

Заключительная часть военного парада в честь Победы в Великой Отечественной войне традиционно отведена под авиационную часть. В небе над столицей в этом году пролетело 75 единиц летательных аппаратов. Но первыми над Красной площадью показались тяжёлый многоцелевой транспортный вертолёт Ми-26 и вертолёты Ми-8. Следом пролетели транспортно-боевые вертолёты Ми-35М. За ними — разведывательно-ударные вертолёты нового поколения Ка-52 "Аллигатор" и ударные вертолёты Ми-28Н "Ночной охотник".

Вслед за вертолётами в небе появляются самолёты. Первым из них стал самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У ЛИСКА. За ним шли тяжёлые военно-транспортные самолёты Ил-76. На смену транспортникам — стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС, сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 и дальние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3. Пролёт тяжёлых самолётов закрывали "заправщики" Ил-78 и Ту-160.

В воздухе следом появились перспективные многофункциональные истребители пятого поколения Су-57, тактические фронтовые бомбардировщики Су-24 и сверхзвуковые высотные всепогодные истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31К. Далее пролетели сверхманёвренные истребители с управляемым вектором тяги поколения 4++ Су-35С, многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 и многоцелевые истребители поколения 4+ Су-30СМ. В завершающей части пролёта над площадью появились пилотажные группы "Русские витязи" на Су-30СМ и "Стрижи" на МиГ-29.

Закрывали воздушную часть парада штурмовики Су-25СМ, раскрасившие небо в цвета российского флага.