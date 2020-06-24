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На Параде Победы в Москве присутствует посол США Джон Салливан

Лайф уже сообщал, что на торжества в Москву прибыли лидеры многих государств, в частности президенты Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии.

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Фото © ТАСС/Антон Новодережкин

Американский посол Джон Салливан представляет США на московском Параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом со ссылкой на дипмиссию сообщает РИА "Новости".

— Посол Салливан присутствует на Параде от имени президента США Дональда Трампа, — заявила агентству пресс-секретарь дипмиссии Ребекка Росс.

Лайф уже сообщал, что на Парад Победы в Москву прибыли лидеры многих государств, в частности президенты Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии.

Наряду с российскими военнослужащими по брусчатке Красной площади прошлись расчёты из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

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