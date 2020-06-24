На Параде Победы в Москве присутствует посол США Джон Салливан

Американский посол Джон Салливан представляет США на московском Параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом со ссылкой на дипмиссию сообщает РИА "Новости".

— Посол Салливан присутствует на Параде от имени президента США Дональда Трампа, — заявила агентству пресс-секретарь дипмиссии Ребекка Росс.

Лайф уже сообщал, что на Парад Победы в Москву прибыли лидеры многих государств, в частности президенты Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии.